Какие вузы в Санкт-Петербурга предлагают обучение по специальности «Стоматология»?

В Санкт-Петербурге несколько вузов предлагают обучение по специальности «Стоматология» (код 31.05.03, специалитет, 5 лет).

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова

Стоматологический факультет — один из старейших в России. Здесь готовят врачей-стоматологов в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта.

Особенности:

В 2025 году проходной балл на бюджет составил 281, на платное обучение — 166. Стоимость обучения в 2025 году — 379 500 рублей в год.

Вступительные экзамены: русский язык, биология, химия (минимальный балл по каждому предмету — 50).

Адрес: ул. Льва Толстого, д. 6–8.

Интересный факт: на факультете есть программа «Аддитивная стоматология», которая ориентирована на современные технологии в протезировании и моделировании.

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)

Факультет стоматологии и медицинских технологий предлагает обучение на русском или английском языке.

Особенности:

Программа включает изучение функциональных анатомии зубов, одонтомоделирования, пропедевтики стоматологических заболеваний, материаловедения, профилактики и коммунальной стоматологии, стоматологии детского возраста, терапевтической и хирургической стоматологии, ортопедической стоматологии.

Выпускники владеют английским языком на уровне, сопоставимом с уровнем В2 Общеевропейской шкалы иноязычной коммуникативной компетенции.

Адрес: 21-я линия Васильевского острова, д. 8А.

Интересный факт: на факультете работают известные преподаватели, например, Н. А. Соколович — заведующая кафедрой стоматологии, доктор медицинских наук, профессор, член Совета стоматологической ассоциации Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет (СПбГПМУ)

Стоматологический факультет был выделен в отдельную структуру в 2009 году.

Особенности:

В 2025 году проходной балл на бюджет составил 283, на платное обучение — 191. Стоимость обучения в 2025 году — 415 000 рублей в год.

Вступительные экзамены: русский язык, биология, химия (минимальный балл по каждому предмету — 45).

На факультете есть студенческое научное общество (СНО), где студенты могут участвовать в исследованиях по направлениям: терапевтическая стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, хирургическая стоматология, имплантология, гнатология, пародонтология.

Адрес: Литовская ул., д. 2.