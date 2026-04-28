От монилиоза в апреле-мае - обязательно: 2 таблетки в воду - и сад защищен на весь сезон

Каждый, кто хоть раз выращивал фрукты и ягоды на своем участке, наверняка знаком с монилиозом. Это грибковое заболевание, способное в кратчайшие сроки уничтожить значительную часть урожая. Напасть не щадит ни яблони, ни груши, ни сливы, ни абрикосы, представляя серьезную угрозу для большинства плодовых деревьев и кустарников. Особенно благоприятны для развития грибка теплые и дождливые дни, когда риск потери урожая может достигать пугающих 80%. Но не стоит отчаиваться. Существует проверенный способ борьбы с этой бедой, считает агроном Ксения Давыдова.
Оказывается, в борьбе с монилиозом эффективным помощником станет обычный аптечный аспирин. Приготовление раствора не займет много времени. Возьмите один литр воды и растворите в нем две таблетки аспирина (по 500 мг каждая). Полученную смесь необходимо прокипятить в течение 20 минут. Затем, после остывания, разбавьте ее еще девятью литрами чистой воды, чтобы общий объем рабочего раствора составил десять литров. На последнем этапе, когда раствор полностью остынет, добавьте одну столовую ложку 10%-ного нашатырного спирта.
Тщательно опрыскайте этим раствором все плодовые деревья. Такая обработка станет надежным барьером, который остановит дальнейшее распространение грибковой инфекции и поможет сохранить урожай.
Ранее портал "Городовой" рассказал про благоприятные дни для посева свеклы.