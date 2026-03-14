Как приготовить люля-кебаб из курицы и овощей за 50 минут: Справится любая хозяйка
Как приготовить люля-кебаб из курицы и овощей за 50 минут: Справится любая хозяйка

Опубликовано: 14 марта 2026 01:03
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного сытного блюда с курицей.

Не всегда приготовление вкусного ужина - это слишком сложно. Есть вкусные блюда, справиться с которыми по силам даже начинающей хозяйке.

Вариант приготовления сочных люля-кебаб из курицы и овощей дают на канале "Простые рецепты", возьмите на заметку для вкусного ужина.

Для приготовления сочных люля-кебаб с курицей и овощами нужно взять:

  • 500 г куриного филе или фарша;
  • 2 средние картофелины;
  • 1 морковь;
  • 1 луковицу;
  • 2 зубца чеснока;
  • 1 болгарский перец;
  • 3 яйца;
  • специи и соль - по вашему вкусу.

Способ приготовления вкусного блюда по шагам

  1. Если вы взяли не фарш, а куриное филе, то отправьте его в блендер или кухонный комбайн.
  2. Картошку очистите, натрите крупно, сок отожмите, он в блюде будет лишним.
  3. Морковь также натрите, болгарский перец очистите от зёрен и плодоножки, нарежьте длинными тонкими полосками.
  4. Чеснок пропустите через пресс или мелко нарубите ножом.
  5. Куриный фарш смешайте с картошкой, морковью, перцем, добавьте чеснок и сырые яйца, подсолите и присыпьте любимыми специями.
  6. Вымешайте фарш руками, чтобы он стал более-менее однородным.
  7. Слепите крупные котлеты, выложите их на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
  8. На каждой котлете сделайте узор при помощи ложки, немного прижимая фарш к противню.
  9. Отправьте котлеты в духовку на 50 минут, температура нагревания - 180 градусов.

Подавать сочные люля-кебаб с овощами и курицей можно как тёплыми, так и остывшими, они вкусные в любом случае. Гарнир к этому блюду не требуется, в нём и так в составе много овощей.

Можно подать к котлетам свежий хлеб и ваш любимый соус. Они очень вкусные и сытные!

Автор:
Марина Котова
Полезное
