Как приготовить люля-кебаб из курицы и овощей за 50 минут: Справится любая хозяйка

Не всегда приготовление вкусного ужина - это слишком сложно. Есть вкусные блюда, справиться с которыми по силам даже начинающей хозяйке.
Вариант приготовления сочных люля-кебаб из курицы и овощей дают на канале "Простые рецепты", возьмите на заметку для вкусного ужина.
Для приготовления сочных люля-кебаб с курицей и овощами нужно взять:
- 500 г куриного филе или фарша;
- 2 средние картофелины;
- 1 морковь;
- 1 луковицу;
- 2 зубца чеснока;
- 1 болгарский перец;
- 3 яйца;
- специи и соль - по вашему вкусу.
Способ приготовления вкусного блюда по шагам
- Если вы взяли не фарш, а куриное филе, то отправьте его в блендер или кухонный комбайн.
- Картошку очистите, натрите крупно, сок отожмите, он в блюде будет лишним.
- Морковь также натрите, болгарский перец очистите от зёрен и плодоножки, нарежьте длинными тонкими полосками.
- Чеснок пропустите через пресс или мелко нарубите ножом.
- Куриный фарш смешайте с картошкой, морковью, перцем, добавьте чеснок и сырые яйца, подсолите и присыпьте любимыми специями.
- Вымешайте фарш руками, чтобы он стал более-менее однородным.
- Слепите крупные котлеты, выложите их на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
- На каждой котлете сделайте узор при помощи ложки, немного прижимая фарш к противню.
- Отправьте котлеты в духовку на 50 минут, температура нагревания - 180 градусов.
Подавать сочные люля-кебаб с овощами и курицей можно как тёплыми, так и остывшими, они вкусные в любом случае. Гарнир к этому блюду не требуется, в нём и так в составе много овощей.
Можно подать к котлетам свежий хлеб и ваш любимый соус. Они очень вкусные и сытные!
