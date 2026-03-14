Как верно использовать опилки на даче в марте: Почва будет нежнее утиного перышка

Некоторые дачники для улучшения состава почвы вносят только покупные дорогостоящие препараты, но можно обойтись и старыми методами, некоторые из них - абсолютно бесплатны.
Зачем посыпать землю на участке древесными опилками, рассказывают на канале "Моя дача. Сад и огород", рассмотрим варианты применения.
Первый вариант - для разрыхления почвы на участке. Если вносить опилки под перекопку каждую весну, то почва будет более рыхлой, насыщенной кислородом. Это будет дополнительным плюсом для растений - к корням будут лучше поступать кислород и вода, необходимые для развития растений.
Какие опилки использовать
Рекомендуется вмешивать в почву только перепревшие опилки, а не свежие. В таком случае от них будет сплошная польза. Если же перепревших опилок у вас нет, то можно смешать их с азотным удобрением, мочевиной или аммиачной селитрой, в этом случае процесс пойдёт уже после внесения их в почву.
Второй вариант использования опилок на даче весной - в качестве мульчи. В этом случае в землю их не вкапываем, а укладываем поверх грядок. Такая мульча пропускает достаточно воздуха, его хватит вашим растениям, но при этом не позволяет почве пересыхать, полив нужно будет осуществлять реже.
После завершения сезона мульчу из опилок можно также перекопать с почвой. А вот оставлять кучки опилок на зиму поверх грядок не стоит. В них могут спрятаться насекомые вредители, которые зимуют на участке, весной вы просто перекопаете паразитов, отправив их вглубь грядок, пользы от этого точно не будет.
