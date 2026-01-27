Городовой / Полезное / Узнали способ очистки электрической конфорки: сойдет жир, ржавчина, но проводка не испортится
Узнали способ очистки электрической конфорки: сойдет жир, ржавчина, но проводка не испортится

Опубликовано: 27 января 2026 16:15
 Проверено редакцией
конфорка
Узнали способ очистки электрической конфорки: сойдет жир, ржавчина, но проводка не испортится
Фото: Городовой.ру

Чистка старых рифлёных электроплит — задача не из лёгких: к их поверхности моментально пригорают даже мелкие загрязнения. Анастасия Савчук, генеральный директор клининговой компании «Настенька», в интервью «Городовому» рассказала, как справиться с такой уборкой безопасно.

Главный метод — долгое отмачивание

Ключ к успеху — не в механическом воздействии, а в терпении. Нужно использовать сильные щелочные средства или специализированные гели для растворения жира и нагара.

Нанесите выбранный состав густым слоем на остывшую поверхность плиты и оставьте на длительное время — от 30 минут до нескольких часов, чтобы грязь размягчилась.

Чего делать категорически нельзя

Самая большая ошибка — пытаться отскрести пригар металлическими мочалками, скребками или ножами.

«Если вы механически с помощью скребков или там металлической губки повреждаете покрытие, тогда она будет ржаветь уже после этого», — предупреждает эксперт.

Даже мелкие царапины на защитном слое открывают доступ влаге и приводят к коррозии. После отмачивания аккуратно удалите грязь мягкой стороной губки или пластиковым скребком.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Полезное
