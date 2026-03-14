Как черенковать пеларгонию: Черенки в воду не ставим ни в коем случае

Пеларгония или герань - красивые цветы, их можно выращивать дома, а можно выставить в кашпо на улицу на даче в тёплое время года. Не каждый цветовод-любитель умеет из 1 куста пеларгонии получить несколько новых, нужно знать секреты черенкования.
Как черенковать пеларгония верно, чтобы черенки не загнили, совет будет полезен для цветоводов.
В первую очередь нам нужно нарезать черенки. Обрываем или отрезаем несколько веток, у которых есть 3 междоузлия. При этом на кусте после отделения черенков должны ещё остаться ветки и листья.
Почему нельзя ставить в воду
Черенки пеларгонии могут образовывать корни в воде. Но это не самый удачный вариант. Высок риск того, что от чрезмерной влажности черенки начнут гнить, высаживать в итоге будет нечего.
Правильный вариант черенкования
Черенки пеларгонии необходимо подсушить на воздухе, но не на открытом солнце. От прямых солнечных лучей они завянут, прорастить их уже не получится. Выкладываем нарезанные черенки в 1 слой в комнате в тени, они должны подсохнуть, но остаться зелёными.
Оставить можно спокойно на 3-5 дней. Главный признак "готовности" - подсохший срез, листья при этом также должны потерять упругость, стать немного вялыми, но не сухими и не хрупкими.
После этого готовим грунт для пеларгоний и высаживаем каждый черенок в отдельный горшок, поливаем. Оставляем пеларгонии для укоренения, через некоторое время вы заметите, что растение снова стало упругим, а позднее начнут появляться новые побеги и зелёные листья. Такой способ позволяет укоренить пеларгонии, но при этом не даёт им загнить.
