Городовой / Город / Волочкова требует свои миллионы: как коммунальщики задолжали звезде
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Через взрослых и без паспорта: Бельский высказался за полный запрет вейпов в Петербурге Город
Растет хоть на бумаге: дачники обожают этот сорт лука за урожайность Полезное
Мобильный оператор обманул: адвокат раскрыла лазейку в законе, которая позволяет им поднимать цену без согласия Полезное
Горсть соли и мясо испорчено? Шмат вырезки можно спасти, вот как это делают шефы Полезное
Запах табака въелся намертво: секретный ингредиент, который расщепляет смолы в вашей мебели — и это не стирка Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив Здоровье
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Волочкова требует свои миллионы: как коммунальщики задолжали звезде

Опубликовано: 27 января 2026 20:30
 Проверено редакцией
Волочкова требует свои миллионы: как коммунальщики задолжали звезде
Волочкова требует свои миллионы: как коммунальщики задолжали звезде
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Анастасия Волочкова сообщила, что управляющая компания обязана выплатить ей сумму в размере 5 миллионов рублей. По словам балерины, в настоящее время проводится процедура подачи заявления о признании банкротства, сообщает «МК в Питере».

Волочкова отметила, что компания пытается изменить ситуацию в свою пользу.

В последние дни в социальных сетях распространились сообщения о том, что Волочкову обвиняют в задолженности по коммунальным услугам на сумму 121 тысяча рублей, относящуюся к квартире в столице.

Артистка дала комментарий на этот счет, где подчеркнула, что действовать намерена в рамках закона.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью