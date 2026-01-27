Волочкова требует свои миллионы: как коммунальщики задолжали звезде

Анастасия Волочкова сообщила, что управляющая компания обязана выплатить ей сумму в размере 5 миллионов рублей. По словам балерины, в настоящее время проводится процедура подачи заявления о признании банкротства, сообщает «МК в Питере».
Волочкова отметила, что компания пытается изменить ситуацию в свою пользу.
В последние дни в социальных сетях распространились сообщения о том, что Волочкову обвиняют в задолженности по коммунальным услугам на сумму 121 тысяча рублей, относящуюся к квартире в столице.
Артистка дала комментарий на этот счет, где подчеркнула, что действовать намерена в рамках закона.
Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».