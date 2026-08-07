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Любовь, миллионы и протечки: в запутанной истории питерской квартиры Волочковой всплыли новые подробности о Керимове и коммунальных войнах Любовь, миллионы и протечки: в запутанной истории питерской квартиры Волочковой всплыли новые подробности о Керимове и коммунальных войнах
Балерина отсудила миллионы за потоп и протечки, но продолжает платить коммуналку. 
18 апр 2025 15:14
Новости Петербурга Санкт-Петербург Анастасия Волочкова
Рассказываем, где находится квартира Волочковой в Петербурге: внутри мини-копия Мариинского театра с комнатой Барби Рассказываем, где находится квартира Волочковой в Петербурге: внутри мини-копия Мариинского театра с комнатой Барби
Петербургская квартира Анастасии Волочковой, стоимость которой еще до роста цен составляла 89 миллионов рублей, так и не нашла покупателя, несмотря на все скидки от балерины.  
11 ноя 2024 10:00
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