Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях о судебном процессе.
Анастасия Волочкова рассказала, где в Петербурге любит проводить время с семьей.
Певица Татьяна Буланова раскрыла свой секретный способ
В Санкт-Петерурге Анастасия Волочкова проживала в шестикомнатной квартире в доме, известном как особняк Павла Дашкова.
В настоящее время балерина инициирует процедуру банкротства.
Артистка получает базовую ставку в размере примерно одного миллиона рублей.
Балерина самостоятельно организует спектакли, сочетая творческую и управленческую деятельность.
Известная балерина поделилась, что её дочь довольна семейной жизнью.
Что еще ожидать от балерины всея Руси?
Прима-балерина рассказала, зачем она посещает Северную столицу.
У балерины есть свои любимые места в родном городе.
Балерина готова раскрыть свадебные секреты.
Балерина назвала причину громких слухов о продаже петербургской недвижимости — неожиданный поворот.
Балерина отсудила миллионы за потоп и протечки, но продолжает платить коммуналку.
Балерина не особо тянется к экранному искусству.
Расскажем еще про три адреса.
Возможно, вы ходили мимо этих домов уже ни раз.
Оболочка одна, а вот начинка отличается существенно.
Петербургская квартира Анастасии Волочковой, стоимость которой еще до роста цен составляла 89 миллионов рублей, так и не нашла покупателя, несмотря на все скидки от балерины.
Певец вспомнил прошлое и выдал свои тайны.