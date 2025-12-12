Городовой / Город / «Это фейк!» Волочкова пресекла слухи: Ариадна с супругом не расставалась
«Это фейк!» Волочкова пресекла слухи: Ариадна с супругом не расставалась

Опубликовано: 12 декабря 2025 07:00
Известная балерина поделилась, что её дочь довольна семейной жизнью.

Анастасия Волочкова заявила, что слухи о разрыве отношений её дочери Ариадны с мужем не соответствуют действительности.

Публикация с этим опровержением появилась на её странице в социальной сети. Волочкова отметила, что сама получила подтверждение у дочери о благополучии в семейной жизни.

Балерина подчеркнула:

"От первого лица спешу сообщить, что информация о расставании моей дочери Ариадны с её супругом — это фейк. Ариша только что подтвердила мне, что у них всё прекрасно. И я счастлива за мою дочь,

— рассказала Волочкова.

Анастасия также отметила, что её дочь учится в Санкт-Петербурге и посещает там Высшую школу экономики. Помимо учёбы, Ариадна часто заходит к бабушке и недавно приезжала поддержать мать после утраты родственника.

Волочкова добавила, что информация о якобы обвинениях со стороны дочери в разладе с мужем лишена оснований.

Незадолго до этого Анастасия Волочкова рассказывала, что приняла выбор дочери, однако выразила сомнения в долгосрочной гармонии в браке Ариадны.

Юлия Аликова
