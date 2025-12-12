Первый маскарад и дресс-код: чем запомнилось 12 декабря в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга изобилует датами, когда закладывались основы его имперского величия и современного облика.

12 декабря — день, отмеченный не только рождением знаковых институций, но и важными социальными и техническими достижениями, формировавшими жизнь города на протяжении веков.

1724: Золотой стандарт Петра и инаугурационные медали

12 декабря 1724 года по указу Петра I в Петропавловской крепости был основан монетный двор Гознака — крупнейший в то время по масштабам и значению.

Император сознательно выбрал именно эту территорию — за крепостными стенами драгоценности находились в полной безопасности.

Первая продукция двора — рубль «солнечник», получивший название из-за солнца, изображённого в центре вензеля. По сей день монетный двор чеканит разнообразные монеты, ордена и медали из цветных металлов и сплавов.

Как исторический штрих — в 2004 году здесь изготовили памятную медаль ко вступлению Владимира Путина в должность президента, положив начало традиции чеканки инаугурационных медалей в Петропавловской крепости.

1817: Первый маскарад в пользу воинов Отечественной войны

12 декабря 1817 года в доме на Невском, 15 состоялся первый маскарад, организованный для помощи инвалидам войн 1812-1814 годов.

Особый церемониал, утверждённый императором, позволял участникам маскироваться «кто как заблагорассудит», но с обязательной благопристойностью. Шубы, шинели, сертуки и шлафроки были под запретом. Билет стоил пять рублей.

Маскарад стал ежегодной традицией, отражая не только светское увлечение, но и социальную заботу общества о ветеранах военных конфликтов.

1821: Общество поощрения художников и поддержка искусства

Ровно в этот же день 1821 года появилось Общество поощрения художников — организация, которая занималась продвижением живописи и образования молодых талантов.

Под высочайшим покровительством учреждение выпускало издания, устраивало выставки и лотереи, направляя средства на обучение детей искусству.

Однако закрыто оно было в 1929 году, но память о поддержке художников осталась в истории Петербурга.

1863: Запуск первой очереди городского водопровода

12 декабря 1863 года инженеры запустили первую очередь городского водопровода — водопроводная станция расположилась напротив Таврического сада.

Мощность системы составляла 1 400 000 ведер воды в сутки, что равнялось примерно трём с половиной ведрам на каждого местного жителя.

Общая длина труб — 114,5 километра, стоимость воды варьировалась от 8 до 12 копеек за 100 ведер. Но полноценная, единая система водоснабжения Петербурга появилась лишь в 1913 году.

1918: Открытие Школы актерского мастерства

12 декабря 1918 года была основана Школа актерского мастерства, впоследствии ставшая Российским государственным институтом сценических искусств.

Среди её выпускников — знаменитые актеры театра и кино, в частности Н.К. Черкасов, Н.К. Симонов и А.И. Райкин. Школа ведёт своё начало с 1779 года — времени создания Петербургской театральной школы.

1926: Первый целлулоидный цех в СССР

12 декабря 1926 года на Охтинском химическом заводе открылся первый в Советском Союзе целлулоидный цех. Здесь налаживали выпуск киноплёнки, искусственных смол, нитролаков, кожзаменителей и других пластмасс.

Завод был историческим преемником Охтинских пороховых мельниц Петра I. Во время Великой Отечественной войны здесь производились боеприпасы и ракеты для «Катюш».

1941: Эвакуация в годы блокады

12 декабря 1941 года в блокадном Ленинграде была временно приостановлена эвакуация, начатая ещё 29 июня того же года.

Переброска населения и эвакуация возобновились с 21 января 1942-го, отражая сложный и трагичный этап в истории города.