Авиакомпания Pegasus лишилась почти миллиона рублей из-за отмены брони

Московский районный суд Петербурга рассмотрел иск о защите прав потребителей, поданный против авиакомпании Pegasus Hava Tasimaciligi AS.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, заявителями выступили Александра Долгих и супруги Екатерина с Александром Слесаревыми.

По их рассказу, 10 октября 2024 года Александр Слесарев купил авиабилеты для трёх человек на рейс Даламан — Стамбул — Петербург с вылетом 29 октября.

Перевозку должна была выполнить Pegasus Hava Tasimaciligi AS, а общая цена билетов превысила 101 тыс. рублей.

Что произошло в аэропорту

В день вылета истцы прибыли в аэропорт Даламана, прошли регистрацию и получили электронные посадочные талоны с назначенными местами.

На стойке регистрации им сообщили об аннулировании брони, хотя сам рейс состоялся. Пассажиры не смогли сесть на борт и улететь, а сотрудники аэропорта не оказали никакой помощи.

Причина инцидента и решение суда

Позже выяснилось, что бронирование отменили из-за подозрений в мошенничестве при оплате доплаты за багаж.

Суд не нашёл юридических оснований для такого одностороннего расторжения договора перевозки авиакомпанией. В итоге с авиакомпании взыскали почти 938 рублей.