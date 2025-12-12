В Петербурге взялись за собак: ЗакС поддержал рост штрафов за нападения питомцев на людей

В Санкт-Петербурге депутаты областного парламента высказались за инициативу, предполагающую повышение административных штрафов при нападении собак на людей.
Новый законопроект предусматривает увеличение штрафных санкций для граждан — с нынешних 10–30 тысяч рублей до суммы от 25 до 50 тысяч рублей.
Ключевое изменение заключается также в расширении периода, отпущенного для разбирательства таких дел: вместо двух месяцев этот срок будет составлять один год.
Депутат Андрей Рябоконь подчеркнул тревожную статистику: число жителей города, получивших травмы от укусов собак, стабильно растёт. В 2024 году медицинскую помощь после нападения собак получили 5462 петербуржца, включая 1187 детей.
Для сравнения: в 2023 году пострадали 5245 человек, а двумя годами ранее — 5084; ежегодно среди пострадавших более тысячи детей.
Динамика по городу отражает общероссийскую тенденцию, уточнил Рябоконь. Он отметил:
«Давно занимаюсь вопросами обращения с животными и профилактикой нападений на людей. Количество покусанных петербуржцев из года в год неуклонно растёт».
По словам депутата, предусмотренный сейчас двухмесячный срок для разбирательства подобных случаев слишком мал.
«К сожалению, практика показала, что предусмотренный двухмесячный срок для рассмотрения таких дел явно недостаточен»,
— убеждён Рябоконь.
Он отметил, что из-за недостаточного времени для проведения разбирательств многие недобросовестные владельцы собак остаются безнаказанными, а пострадавшие ощущают себя беспомощными перед ситуацией.
Парламентарий уверен, что принятие новых правил будет способствовать своевременному привлечению к ответственности виновных и повысит профилактику нападений.