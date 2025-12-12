Железнодорожник построил: почему инженер, который создавал рельсы возвел самый стильный дом Петербурга

В истории Петербурга явление «архитектор одного дома» не является чем-то из ряда вон выходящим.

Нередко жилищное строительство становилось побочным проектом для инженеров и архитекторов, чья основная специализация лежала в совершенно других сферах — от военной фортификации до строительства железных дорог.

В череде подобных экспериментов, часто служивших лишь способом дополнительного заработка для исполнителей, можно обнаружить весьма любопытные образцы зодчества.

Инженер и купец: странный союз

Федор Федорович Персон, окончив Институт гражданских инженеров «по первому разряду», изначально посвятил себя другой стезе. Он поступил на службу техником в одну из «дистанций» Санкт-Петербургско-Варшавской железной дороги.

Железнодорожное строительство оставалось главной специализацией Персона, и лишь один единственный раз — по крайней мере, исходя из доступной сегодня информации — он спроектировал и возвел жилой дом.

Причины, по которым Персон вообще взялся за этот проект, остаются не до конца ясными. Однако результат получился весьма любопытным.

Участок на Большой Посадской улице еще за 12 лет до возведения этого дома принадлежал столичному купцу Александру Яковлевичу Щитову.

Капитал Щитов сколотил на Большеохтинском перевозе, а к 1904 году, когда появилась новая постройка, он уже владел собственным пароходством, председательствовал в благотворительном обществе, был почетным смотрителем учебного заведения и собственником частных купален и катка.

В начале века купец жил в своем доходном доме на Малой Посадской, чей внутренний двор выходил как раз к участку на Большой.

Идея построить новый доходный дом «в исполнении» Щитова выглядит вполне логично.

Судя по имеющимся скудным данным, он постоянно искал пути диверсификации бизнеса, а доходная недвижимость в столице начала XX века была одним из самых надежных и прибыльных вложений.

К тому же, его прямые затраты сводились лишь к проектированию и строительству.

Каким образом судьбы Персона и Щитова пересеклись, остается предметом догадок, как и причина, по которой купец пригласил для реализации проекта специалиста, не имевшего опыта в жилищном строительстве. Тем не менее, следует признать — он точно не прогадал.

От банальности к модерну

Безусловно, проект Персона в целом не выглядит революционным. Это привычный для эклектики и достаточно ординарный «прямоугольник без флигелей» с симметричными боковыми ризалитами и двухэтажным эркером ровно по центру.

Общая планировка парадной также может быть названа «типовой»: узкий холл с камином, широкие окна во двор и тесные площадки, обслуживающие по три квартиры.

Помня о том, что это был первый опыт Федора Федоровича в жилищном строительстве, использование давно проверенных и надежных решений не вызывает удивления.

Гораздо более поразительно то, что ему удалось всю эту откровенную банальность украсить изящно и с большим вкусом — декором в стилистике очень популярного тогда модерна.

Персон тактично скомпоновал наиболее характерные детали стиля, явно избегая излишеств. Это прослеживается и на фасаде, и в оформлении парадной.

Сбалансированный подход к декору

Ключевым моментом тут, вероятно, стал именно сбалансированный подход. С одной стороны, лепнина выглядит достаточно «массивно», но с другой — размещена она по различным поверхностям без явного перебора.

Пристрастный критик, возможно, обнаружит в работе Федора Федоровича заимствования из разных направлений модерна, но, по всей видимости, он не гнался за стилистической чистотой, а просто использовал то, что ему нравилось.

Справедливости ради, «подсматривать» за новинками в европейских архитектурных изданиях было не только его «грехом» в столичной профессиональной среде. В любом случае, итог получился весьма симпатичный и оригинальный.

Вероятно, Александр Яковлевич остался результатом доволен. Он владел этим домом вплоть до 1917 года, хотя сам в него переселяться не стал.

Инвестиции, скандалы и смена курса

История вокруг дома оказалась занятной. Федор Федорович Персон после реализации этого проекта больше не занимался доходным строительством, а Александр Яковлевич Щитов не вкладывал более средств в доходную недвижимость.

Купец сосредоточился на развитии основного бизнеса. Впрочем, там не всегда все шло гладко. Например, в 1907 году затонул принадлежавший ему пароход «Архангельск», что привело к гибели более 60 человек. Разразился крупный скандал.

Расследование вскрыло факты использования судов в плохом техническом состоянии, постоянных «перегрузов» и низкой квалификации экипажей. Однако Александр Яковлевич сумел отделаться гражданскими исками и продолжил свое дело.

Он продолжал искать способы вложения свободных средств — стал торговать «лесным материалом», завел слесарную мастерскую. Доходная недвижимость в перечне его инвестиций с тех пор больше не фигурировала.