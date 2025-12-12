Не за белыми ночами, а за контрактами: в Петербурге за год число деловых туристов выросло более чем на 10%

В Санкт-Петербурге за год зафиксировано увеличение числа деловых путешественников на 12%. Гендиректор городской Конгрессно-выставочной службы Сергей Азаренков сообщил об этом на туристическом форуме Travel Hub, сообщает Neva.Today.
За двенадцать месяцев город принял примерно 1,4 миллиона гостей, прибывших с деловыми целями.
Хотя количество таких гостей выросло, их суммарный вклад в экономику региона оказался ниже, чем годом ранее. Поступления от делового туризма составили свыше 111 миллиардов рублей, что на 29 миллиардов меньше по отношению к предыдущему периоду.
Вместе с тем средняя сумма, которую тратит на поездку деловой турист из российского региона, увеличилась примерно на 33% и достигла 72 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в 2025 году общий поток туристов в Петербурге вырос на 7%. Такие данные свидетельствуют о продолжающемся интересе к городу как к деловому и туристическому центру.