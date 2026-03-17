Быстрая закуска из брынзы за 10 минут: минимум продуктов — максимум вкуса

Минимум ингредиентов, всего 10 минут — и на столе уже ароматный, пикантный сыр с насыщенным вкусом и красивой подачей. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".
Ингредиенты
брынза — 250 г, чеснок — 1 зубчик, грецкие орехи — 1 ст. л., оливковое масло — 4 ч. л., прованские травы — 1 ч. л., чёрный перец — 2 щепотки.
Приготовление
Сначала я подготавливаю основу для подачи: складываю пергамент в несколько слоёв и формирую прямоугольник чуть больше куска сыра. Выкладываю на него брынзу, предварительно вынув её из рассола.
Затем делю сыр на небольшие кусочки. Удобно делать это с помощью нити, а потом слегка раздвигаю кусочки ножом, чтобы между ними образовались зазоры.
Чеснок мелко нарезаю и равномерно распределяю по сыру. Сверху посыпаю прованскими травами и чёрным перцем. При желании можно заменить специи или добавить другие — например, орегано или кориандр.
Поливаю всё оливковым маслом — благодаря надрезам оно пропитывает сыр изнутри и делает его ещё вкуснее.
Грецкие орехи измельчаю и посыпаю сверху. Закуска готова — её можно подавать сразу. По желанию можно также добавить томаты — свежие или вяленые.
Подаю брынзу в центре блюда, а вокруг раскладываю крекеры или подсушенные ломтики багета — так получается не только вкусно, но и красиво.
Примерное время приготовления: 10 минут.
