Быстрая закуска из брынзы за 10 минут: минимум продуктов — максимум вкуса

Опубликовано: 17 марта 2026 20:55
 Проверено редакцией
Быстрая закуска из брынзы за 10 минут: минимум продуктов — максимум вкуса
Быстрая закуска из брынзы за 10 минут: минимум продуктов — максимум вкуса
Эта закуска из брынзы — отличный вариант, когда нужно быстро приготовить что-то эффектное и вкусное.

Минимум ингредиентов, всего 10 минут — и на столе уже ароматный, пикантный сыр с насыщенным вкусом и красивой подачей. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Совет да еда".

Ингредиенты

брынза — 250 г, чеснок — 1 зубчик, грецкие орехи — 1 ст. л., оливковое масло — 4 ч. л., прованские травы — 1 ч. л., чёрный перец — 2 щепотки.

Приготовление

Сначала я подготавливаю основу для подачи: складываю пергамент в несколько слоёв и формирую прямоугольник чуть больше куска сыра. Выкладываю на него брынзу, предварительно вынув её из рассола.

Затем делю сыр на небольшие кусочки. Удобно делать это с помощью нити, а потом слегка раздвигаю кусочки ножом, чтобы между ними образовались зазоры.

Чеснок мелко нарезаю и равномерно распределяю по сыру. Сверху посыпаю прованскими травами и чёрным перцем. При желании можно заменить специи или добавить другие — например, орегано или кориандр.

Поливаю всё оливковым маслом — благодаря надрезам оно пропитывает сыр изнутри и делает его ещё вкуснее.

Грецкие орехи измельчаю и посыпаю сверху. Закуска готова — её можно подавать сразу. По желанию можно также добавить томаты — свежие или вяленые.

Подаю брынзу в центре блюда, а вокруг раскладываю крекеры или подсушенные ломтики багета — так получается не только вкусно, но и красиво.

Примерное время приготовления: 10 минут.

Автор:
Александр Асташкин
