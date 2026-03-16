Из обычной картошки делаю «розочки»: гости думают, что это блюдо из ресторана

Когда обычное картофельное пюре уже надоело, можно приготовить эффектное и очень вкусное блюдо — картофель дюшес.

Такие «розочки» получаются нежными и мягкими внутри, а сверху покрываются аппетитной золотистой корочкой. Их удобно брать руками, как небольшие пирожки, и подавать не только к ужину, но и на праздничный стол. Рецептом поделилась автор Дзен-канала «Домохозяйка со стажем Галина».

Ингредиенты:

картофель — 1 кг, сливочное масло — 70 г, яичные желтки — 2 шт., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, мускатный орех — 1 щепотка.

Приготовление:

Сначала очищаю картофель и отвариваю его до мягкости в подсоленной воде.

Готовый картофель сливаю и слегка разминаю. Затем протираю через сито — этот шаг лучше не пропускать, так масса получается более нежной и без комочков.

Погружной блендер использовать не стоит: картофель может превратиться в клейкую массу, и нужная текстура уже не получится.

В тёплое картофельное пюре добавляю сливочное масло, яичные желтки, соль, перец и щепотку мускатного ореха. Всё тщательно перемешиваю до однородности.

Получившуюся массу перекладываю в кондитерский мешок с фигурной насадкой. Противень застилаю пергаментом или силиконовым ковриком и отсаживаю картофельные «розочки».

Ставлю противень в духовку и включаю режим верхнего гриля. Запекаю при температуре 180 °C около 10 минут, пока верх не станет румяным.

Общее время приготовления: примерно 35–40 минут.

