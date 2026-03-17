В Италии этот сорняк подают в лучших ресторанах на свадьбу: а у нас отправляют в компост

Вот о каком известном растении идет речь

Пока российские дачники отчаянно борются с этим сорняком у себя на участке, в лучшем случае отправляя его в компост, в Италии эту зелень подают в мишленовских ресторанах в качестве деликатеса.

По словам автора Дзен-канала "Растения – это интересно" (18+), речь идет об одуванчике. Итальянцы его очень ценят и намеренно культивируют, выращивая целыми плантациями. Блюда и деликатесы из одуванчиков можно увидеть в меню многих ресторанов, в том числе мишленовских. Зачастую их подают даже к свадебному столу.

Специально выращенные одуванчики можно увидеть на полках итальянских супермаркетов и на рынках. Местные жители с удовольствием покупают их и готовят различные блюда, включая салаты и закуски. Правда, в пищу используют только молодую зелень. Ведь после цветения одуванчики начинают горчить. Но и цветки у итальянцев идут в ход: из них варят варенье и сладкие сиропы.

Рецепт салата с одуванчиками по-итальянски

Чтобы не быть голословными, поделимся рецептом популярного итальянского салата с одуванчиками. Он получится интересным и на удивление вкусным.

Что потребуется:

листья одуванчика, собранные до цветения – 20 граммов;

моцарелла – 50 граммов;

яйцо – 2 шт.;

томаты черри – 8 шт.;

зубчик чеснока – 2 шт.;

петрушка – 10 граммов;

оливковое масло – 2 столовые ложки;

уксус – 2 чайные ложки;

соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

В первую очередь нужно отправить яйца в кастрюлю с холодной водой. Вскипятить и варить на мощном огне 2 минуты. Затем быстро остудить в ледяной воде. Очистить скорлупу. Получатся яйца "в мешочек".

Чеснок очистить, мелко нарезать ножом и обжарить на разогретой сковороде с маслом до золотистости: не более 1 минуты. Мелко порубить листья одуванчика и обжарить их вместе с чесноком еще 30 секунд. Нарезать петрушку, добавить в сковороду и обжарить все вместе еще пару минут.

Поджаренные одуванчики с петрушкой и чесноком выложить на тарелку. Посыпать тертым сыром. Влить уксус с лимонным соком. Яйца и томаты разрезать пополам и добавить к одуванчикам. Посолить, поперчить по вкусу. Заправить салат оливковым маслом и подать к столу.

Заправку можно приготовить по-другому, более интересно: взбить 4 столовые ложки тыквенного масла с 2 столовыми ложками яблочного уксуса и добавить 1 чайную ложку горчицы.

Ранее мы сообщали, какой продукт в Норвегии скармливают собакам, а у нас подают его на праздничный стол.