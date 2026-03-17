Городовой / Город / Петербург без мобильного интернета: власти предупреждают об отключениях
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербург без мобильного интернета: власти предупреждают об отключениях

Опубликовано: 17 марта 2026 21:00
 Проверено редакцией
Городовой ру
В администрации рекомендовали пользоваться городской сетью Wi-Fi.

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о вероятных перебоях с мобильным интернетом из соображений безопасности.

Власти посоветовали использовать бесплатную городскую Wi-Fi сеть SPB_FREE — подключиться к ней можно через авторизацию по номеру мобильного.

Согласно данным Downdetector, с утра 17 марта петербуржцы жалуются на отсутствие мобильного интернета, причем у части пользователей доступны только сайты из специального разрешенного списка, сообщала «Фонтанка».

Это происходит на фоне заявлений властей об отражении атак дронов: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над юго-западом региона, а также южным и северным побережьями Финского залива.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью