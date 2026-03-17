Петербург без мобильного интернета: власти предупреждают об отключениях

Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга предупредил о вероятных перебоях с мобильным интернетом из соображений безопасности.
Власти посоветовали использовать бесплатную городскую Wi-Fi сеть SPB_FREE — подключиться к ней можно через авторизацию по номеру мобильного.
Согласно данным Downdetector, с утра 17 марта петербуржцы жалуются на отсутствие мобильного интернета, причем у части пользователей доступны только сайты из специального разрешенного списка, сообщала «Фонтанка».
Это происходит на фоне заявлений властей об отражении атак дронов: губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 15 беспилотников над юго-западом региона, а также южным и северным побережьями Финского залива.