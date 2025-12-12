Без вреда для кошелька: эксперт назвал бюджетные новогодние подарки для мужа, отца или коллеги

Перед наступающими праздниками многие задумываются о подходящих сюрпризах для мужчин в семье — будь то супруг, отец, сын или брат, особенно если те уверяют, что не нуждаются ни в чём.
Финансовый эксперт Александр Патешман в беседе с Life.ru предложил ряд практичных и недорогих решений, которые могут приятно удивить и обрадовать. Он подчеркнул, что важно выбирать полезные и запоминающиеся вещи, даже если бюджет ограничен.
Одним из оригинальных вариантов для супругов или молодых людей специалист считает одежду с персонализированной вышивкой, например, рубашки или футболки с инициалами на манжетах.
Подобная услуга в среднем обходится в 1500 рублей, помимо стоимости самой одежды. По словам Патешмана, инициалы можно нанести и своими силами.
Коллегам или родственникам, владеющим автомобилем, Патешман советует подарить полезные для водителя аксессуары.
В их число входят разнообразные комплекты и принадлежности для машины, такие как щётки стеклоочистителей, тросы, знаки для экстренного случая, автомобильные прикуриватели, компактные компрессоры, а также скребки для зимы. Стоимость большинства из них укладывается в диапазон от 1500 до 2000 рублей.
Для детей, которые проводят время за компьютером, эксперт рекомендует обратить внимание на один из востребованных аксессуаров — большой коврик для игровой мыши размером 60 на 100 сантиметров. В качестве альтернативы можно рассмотреть и более дорогие варианты компьютерных клавиатур или мышек.
Ранее были даны рекомендации жителям Санкт-Петербурга, касающиеся указания назначения денежных переводов в праздничный сезон. В преддверии Нового года советуют внимательно относиться к этому вопросу. Это помогает избежать недоразумений, если вы решили сделать денежный подарок.