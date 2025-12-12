Без вреда для кошелька: эксперт назвал бюджетные новогодние подарки для мужа, отца или коллеги

Прощай, «АУ» и «РУ»: почему Петербург очищает светофоры от секретных кодов

Перейти

Каток за 200 рублей: правда ли, что в Петербурге кататься стало слишком дорого

Перейти

«Серьезные риски как для самих роботов, так и для горожан»: почему роботов-курьеров в Петербурге выдворили на окраины

Перейти

«Водопады замирают, превращаясь в грандиозные ледяные скульптуры»: куда ехать за зимней сказкой в Ленобласти

Перейти

«Они запечатывают пятна и потом вам даже профессиональная химчистка не поможет»: что категорически нельзя делать с длинноворсовым ковром

Перейти