Без вреда для кошелька: эксперт назвал бюджетные новогодние подарки для мужа, отца или коллеги
Без вреда для кошелька: эксперт назвал бюджетные новогодние подарки для мужа, отца или коллеги

Опубликовано: 12 декабря 2025 09:30
Эксперт рекомендует выбирать автомобильные аксессуары в качестве подарка для коллег и родственников.

Перед наступающими праздниками многие задумываются о подходящих сюрпризах для мужчин в семье — будь то супруг, отец, сын или брат, особенно если те уверяют, что не нуждаются ни в чём.

Финансовый эксперт Александр Патешман в беседе с Life.ru предложил ряд практичных и недорогих решений, которые могут приятно удивить и обрадовать. Он подчеркнул, что важно выбирать полезные и запоминающиеся вещи, даже если бюджет ограничен.

Одним из оригинальных вариантов для супругов или молодых людей специалист считает одежду с персонализированной вышивкой, например, рубашки или футболки с инициалами на манжетах.

Подобная услуга в среднем обходится в 1500 рублей, помимо стоимости самой одежды. По словам Патешмана, инициалы можно нанести и своими силами.

Коллегам или родственникам, владеющим автомобилем, Патешман советует подарить полезные для водителя аксессуары.

В их число входят разнообразные комплекты и принадлежности для машины, такие как щётки стеклоочистителей, тросы, знаки для экстренного случая, автомобильные прикуриватели, компактные компрессоры, а также скребки для зимы. Стоимость большинства из них укладывается в диапазон от 1500 до 2000 рублей.

Для детей, которые проводят время за компьютером, эксперт рекомендует обратить внимание на один из востребованных аксессуаров — большой коврик для игровой мыши размером 60 на 100 сантиметров. В качестве альтернативы можно рассмотреть и более дорогие варианты компьютерных клавиатур или мышек.

Ранее были даны рекомендации жителям Санкт-Петербурга, касающиеся указания назначения денежных переводов в праздничный сезон. В преддверии Нового года советуют внимательно относиться к этому вопросу. Это помогает избежать недоразумений, если вы решили сделать денежный подарок.

Автор:
Юлия Аликова
Город
