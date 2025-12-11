Кинотеатр исчез, а сцена осталась: что скрывает Центр Сергея Курёхина на Васильевском

Это место не похоже ни на музей, ни на галерею, ни на клуб — но в нём есть от каждого понемногу.

На Среднем проспекте Васильевского острова долгое время стояло здание, хорошо знакомое жителям района: кинотеатр "Прибой". В начале 2000-х он закрылся, и казалось, что постсоветский кинозал ждёт судьба многих подобных объектов.

В 2004 году всё повернулось иначе — здесь появился Центр современного искусства имени Сергея Курёхина. Учреждение, подведомственное Комитету по культуре Петербурга, стало одной из первых городских площадок, где выставки, музыка, перформанс и исследовательские проекты сосуществовали под одной крышей.

Место, где продолжается «Поп-механика»

Центр хранит архив знаменитого музыканта и экспериментатора Сергея Курёхина. В фондах — документы, записи, материалы о "Поп-механике" и ленинградском андеграунде.

Но это не музей в классическом смысле. Здесь регулярно проходят фестивали экспериментальной музыки, кинопоказы, выставки современных художников и премия имени Курёхина — одна из самых заметных наград в российском современном искусстве.

Центр работает как площадка, где наследие 1980–1990-х соседствует с тем, что создаётся сейчас.

Новое здание и новая сцена

В 2016 году бывший кинотеатр закрыли на реконструкцию. После перестройки пространство открылось снова — уже с современными залами-трансформерами, студиями, медиатекой и репетиционными помещениями.

Проект нового интерьера выполнил Никита Сидоров — внук Сергея Курёхина. В обновлённом здании есть большой зал, рассчитанный до тысячи человек, малый зал, пространства для медиа-проектов и открытые городские террасы.

Почему это место важно

Центр Курёхина стал одной из немногих городских площадок, где не разделяют современное искусство на "высокое" и "экспериментальное".

Здесь архив может соседствовать с живой музыкой, музейная витрина — с вечерним перформансом, а история одного художника — с новыми именами петербургской сцены.

Это пространство, которое не сохраняет культуру в "стекле", а позволяет ей происходить здесь и сейчас.