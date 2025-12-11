Городовой / Учеба / От аристократии до ремесленников: как мода петербургского двора XVIII века создала иерархию подражания и индустрию роскоши
От аристократии до ремесленников: как мода петербургского двора XVIII века создала иерархию подражания и индустрию роскоши

Влияние придворной моды просачивалось вниз по социальной лестнице, создавая сложную иерархию подражания.

Сразу за аристократией следовало богатое купечество, которое, стремясь доказать свою состоятельность и «просвещённость», копировало дворянские манеры и костюм, заказывая платья у тех же портных и шляпы у тех же модисток.

Затем тенденции доходили до среднего класса — чиновников, офицеров, успешных ремесленников, — которые воспроизводили их в более скромных и дешёвых материалах.

Это порождало целые индустрии в городе.

На Невском проспекте и Большой Морской открывались модные лавки, где продавали ткани, ленты, аксессуары из Европы. Французские и немецкие парикмахеры, портные, ювелиры и танцмейстеры процветали, обучая горожан «благородным» манерам.

Даже в языке появлялись заимствования, связанные с модой: «бульон» (от фр. bouillon), «шарф», «вуаль».

Для многих выходцев из низов умение одеваться и вести себя «по-столичному» становилось социальным капиталом, способом заявить о своих амбициях.

Однако это создавало и финансовое бремя: указ Екатерины II о «вольностях дворянства» освободил дворян от обязательной службы, но не от обязательных трат на поддержание статуса, что разоряло многие небогатые семьи, вынужденные жить не по средствам, чтобы «соответствовать».

Лариса Никонова
Учеба
