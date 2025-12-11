Городовой / Город / Смертельная приманка на ёлке: ветеринар назвал на вид невинное новогоднее украшение, которое может убить вашу кошку
Смертельная приманка на ёлке: ветеринар назвал на вид невинное новогоднее украшение, которое может убить вашу кошку

Опубликовано: 11 декабря 2025 14:30
Эксперты рассказали, какие украшения не рекомендуется размещать на ёлке в доме с животными, чтобы обеспечить их безопасность.

Праздничная ель в доме для многих людей главный символ наступающего торжества, создающий особую атмосферу. Однако для домашних животных новогоднее дерево может обернуться источником серьёзной опасности.

Ветеринарные специалисты подчёркивают, что украшения на ёлке способны угрожать жизни питомца.

Доктор наук Андрей Руденко, профессор кафедры ветеринарии Университета Росбиотех, в интервью «Газете.Ru» обращает внимание на серьёзную угрозу, которую представляют мишура и блестящие нити.

По его словам, такие предметы привлекают кошек и собак динамичной формой и блеском. Проглатывание новогодней мишуры приводит к непроходимости или повреждению кишечника и требует срочной операции.

Стеклянные игрушки также представляют высокую опасность: разбившаяся игрушка легко травмирует собаку или кошку. При этом осколки могут поранить лапы или рот, а случайное проглатывание острых частей грозит внутренним кровотечением. Особенно высоки риски у активных или любопытных животных.

Электрические гирлянды часто привлекают внимание питомцев — некоторые любят пробовать провода на вкус.

Подобное поведение может привести к удару током, ожогам во рту, а в тяжёлых ситуациях нарушить работу сердца и дыхательной системы. Ветеринары призывают учитывать эти риски при подготовке праздничного убранства.

Профессор Руденко советует соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить беды. Среди рекомендаций:

  • устанавливайте украшения повыше, вне доступа животных;
  • отдавайте предпочтение пластиковым игрушкам вместо стеклянных;
  • используйте специальные короба для укладки проводов;
  • сразу убирайте упавшие элементы декора.

При малейшем подозрении на то, что питомец проглотил часть мишуры или фрагмент игрушки, а также если у него наблюдаются слабость, боль, отказ от корма или рвота, необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику. В подобных случаях промедление может стоить животному жизни.

Автор:
Юлия Аликова
Город
