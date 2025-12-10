«Сколько можно есть одно и то же»: почему стоит на Новый год отказаться от икры и «оливье»

Бутерброды с икрой и миф о 701 рубле: реальная стоимость новогоднего ужина.

Оценка стоимости новогоднего стола для семьи из четырех человек часто превращается в игру цифр, далекую от реалий потребительского рынка.

Сумма из статистики в 10 462 рубля за традиционный набор блюд вызвала скепсис у шеф-повара Ивана Кудряшова, который предложил взглянуть на новогоднее застолье с точки зрения профессионала.

Икра как главный камень преткновения

Особое недоверие у шефа вызвала стоимость икры, заявленная в расчете.

“Так, 10 462 рубля обойдется новогодний стол семье из четырех человек. В принципе, не поверю, что такое возможно”.

Кудряшов акцентирует внимание на том, что только этот деликатес может превысить всю заявленную смету.

Если брать расчет на две тарелки бутербродов, это может составить 300-400 граммов продукта, что по текущим ценам крайне затратно.

“Потому что на сегодняшний день только одна икра стоит порядка, по-моему, 12 тысяч рублей за килограмм”.

Альтернатива культовому продукту

Шеф-повар считает, что вокруг красной икры создается неоправданный культ.

“Я не знаю, почему из нее делают такой культ новогодний или на день рождения”.

Для замены дорогого продукта он предлагает прекрасные альтернативы, сохраняющие рыбный вкус. В качестве замены лососевой икры Иван Кудряшов советует икру палтуса — черную и натуральную, или щучью икру.

“Да, она не такая крупная, не так лопаются пузырьки, но я вообще, в принципе, предпочитаю больше икру щучью. Она вкуснее, она интереснее по текстуре. Но по ценнику она тоже не дешевая, но, по крайней мере, дешевле, чем лососевая”.

Спор о классическом "Оливье”

Вопросы возникли и к рецептуре знаменитого салата. Заявленные 701 рубль за классический "Оливье” шеф-повар считает ценой не оригинального блюда, а его современной адаптации.

“Классический оливье 1860 года будет стоить 3000 рублей. А за 700 рублей это салат "Столичный" классический”.

Кудряшов настаивает, что в настоящий “Оливье” не следует добавлять колбасу, считая это вредным и невкусным решением.

“Конечно, туда добавлять лучше, как и в оригинальном классическом "Столичном", отварное куриное мясо”.

Оптимизация меню — избавление от перегрузок

Шеф-повар предлагает существенно сократить количество мясных и сырных нарезок, а также бутербродов.

“Мясная нарезка это большой перегруз. Так же как и бутерброды. Тем более бутерброды с сыром”.

Вместо этого он советует сделать упор на свежие овощи и фрукты.

“Я бы это все сократил и поставил лучше большую овощную тарелку. Овощную, фруктовую и сырную тарелку”.

Что касается шампанского, то и здесь есть существенная разница:

“Шампанское стоит от 5000 рублей за бутылку. А игристое вино будет стоить в районе 500 рублей за бутылку”.

Реальная оценка и свежий подход

В целом, эксперт считает первоначальную смету сильно заниженной.

“Все, что здесь написано, мягко скажем, бред. Потому что на новогодний стол 4 человека потратят не менее тысяч 15, а то и больше”.

Однако он предлагает не просто заменять дорогие продукты, а полностью переосмыслить подход к праздничному меню.

“Просто поменять салаты, потому что сколько можно есть одно и то же”.

Для Кудряшова Новый год ассоциируется не с бутербродами, а с традиционными блюдами.

“Для меня, например, Новый год всегда ассоциировался с холодцом и ушицей с утра”.

В качестве идеальной, более интересной и бюджетной альтернативы он предлагает сосредоточиться на качестве, а не на количестве.

“А в целом, если не перегружаться, а сделать какой-нибудь для себя заход из трех блюд. Вот именно взять и приготовить, как в ресторане, три разных блюда. Первое, второе и десерт. И вот такой вот Новый год обойдется и дешевле, и интересней”.

Такой подход позволяет войти в Новый год “с чем-то новым, свежим и интересным”.