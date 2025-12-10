Сразу две станции: Беглов обещает запустить «Путиловскую» и «Юго‑Западную» до Нового года

В Санкт-Петербурге до конца текущего года планируется открыть две новые станции метро — «Путиловскую» и «Юго-Западную», которые являются частью Красносельско-Калининской линии. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Правительству Петербурга удалось сохранить метростроение как отрасль — она была в упадке, но мы создали свою, петербургскую компанию, которая успешно работает.
Там есть много сложностей, трудностей, но сегодня метро строится», — сказал Беглов.
Он отметил, что удалось сохранить и развить организацию по строительству метро, создав городскую компанию, благодаря которой работы продолжаются несмотря на существующие трудности.
Власти также занимаются разработкой продления линии метрополитена в южном направлении — до района Сосновая Поляна.
По словам Беглова, строительство новых станций «Гаванская» и «Морской фасад», относящихся к этой линии, уже включено в адресную программу; реализация запланирована на период с 2028 по 2034 годы.
При этом ведётся работа по возможному сокращению сроков исполнения этих проектов.
Начало строительства станции «Улица Доблести», которая будет продолжением Красносельско-Калининской линии, намечено на 2028 год.
В следующем году власти города планируют увеличить финансирование на развитие метро, добавив к текущему бюджету ещё 20 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось о том, что проходческий щит под названием «Надежда» дошёл до участка будущей станции «Каменка».