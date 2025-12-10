Сразу две станции: Беглов обещает запустить «Путиловскую» и «Юго‑Западную» до Нового года

В Санкт-Петербурге до конца текущего года планируется открыть две новые станции метро — «Путиловскую» и «Юго-Западную», которые являются частью Красносельско-Калининской линии. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Правительству Петербурга удалось сохранить метростроение как отрасль — она была в упадке, но мы создали свою, петербургскую компанию, которая успешно работает.

Там есть много сложностей, трудностей, но сегодня метро строится», — сказал Беглов.