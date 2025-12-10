Городовой / Город / До 2031‑го — почти тысяча: в Петербурге появятся 950 новых «Балтийцев»
До 2031‑го — почти тысяча: в Петербурге появятся 950 новых «Балтийцев»

Опубликовано: 10 декабря 2025 19:00
В 2026 году на Арбатско-Покровской линии московского метро планируется ввести в эксплуатацию новые поезда.

В ходе прямого эфира 9 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о значительном обновлении подвижного состава городской подземки.

До 2031 года планируется ввести в эксплуатацию 950 современных поездов «Балтиец». Уже сейчас на линиях Петербургского метрополитена работает более трёхсот таких вагонов.

По словам главы города, к 70-летию подземки все поезда на Кировско-Выборгской линии заменят на новые составы. На этой же линии проходят испытания поезда, которые впоследствии появятся и на Красносельско-Калининской линии.

Беглов подчеркнул, что часть имеющихся вагонов эксплуатируется уже свыше полувека, что делает их обновление актуальным.

Планируется, что в 2026 году поезда «Балтиец» будут курсировать и на Московско-Петроградской линии.

Ранее сообщалось, что до конца этого года ожидается открытие станций «Путиловская» и «Юго-Западная». Беглов отметил стремление обеспечить горожанам комфорт и безопасность при передвижении на городском транспорте.

Автор:
Юлия Аликова
Город
