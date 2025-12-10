До 2031‑го — почти тысяча: в Петербурге появятся 950 новых «Балтийцев»

В ходе прямого эфира 9 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о значительном обновлении подвижного состава городской подземки.
До 2031 года планируется ввести в эксплуатацию 950 современных поездов «Балтиец». Уже сейчас на линиях Петербургского метрополитена работает более трёхсот таких вагонов.
По словам главы города, к 70-летию подземки все поезда на Кировско-Выборгской линии заменят на новые составы. На этой же линии проходят испытания поезда, которые впоследствии появятся и на Красносельско-Калининской линии.
Беглов подчеркнул, что часть имеющихся вагонов эксплуатируется уже свыше полувека, что делает их обновление актуальным.
Планируется, что в 2026 году поезда «Балтиец» будут курсировать и на Московско-Петроградской линии.
Ранее сообщалось, что до конца этого года ожидается открытие станций «Путиловская» и «Юго-Западная». Беглов отметил стремление обеспечить горожанам комфорт и безопасность при передвижении на городском транспорте.