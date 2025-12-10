Трамваю до «Славянки» дали зелёный свет: первый участок готов к вводу

В Санкт-Петербурге завершено строительство первой линии трамвая на участке от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и далее до Славянки. Транспортная сеть прошла все необходимые проверки, и ей выдано разрешение начать работу.
Объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, о чем рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
В первую очередь была построена трамвайная ветка, связавшая Балканскую площадь с дорогой к Шушарам. Кроме путей открыто депо с подъездными путями.
После завершения настройки оборудования и необходимых испытаний ООО «БалтНедвижСервис» получит официальный документ, подтверждающий готовность линии к началу перевозок.
Новая трамвайная линия получила номер 2, её длина — 4,36 километра. Предусмотрены остановки на станциях: «Купчино», «Река Волковка» (по желанию пассажиров), «Вилеровский переулок», «Окуловская улица» и «Валдайская улица». Время поездки от метро «Купчино» до конечной остановки составит примерно 17 минут.
Для перевозки пассажиров по новому маршруту в рабочие дни планируется задействовать 7 трамваев, в выходные дни — 6, а ещё 3 будут в запасе.
Линия создана с учетом перспектив роста пассажиропотока, чтобы обеспечить регулярные рейсы и достаточный резерв подвижного состава.