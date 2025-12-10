Городовой / Город / Большой Смоленский мост: финальную гайку закрутят в 2028 году
Большой Смоленский мост: финальную гайку закрутят в 2028 году

Опубликовано: 10 декабря 2025 21:00
разводной мост, Петербург
Global Look Press / Elena Dunn

К началу следующего судоходного сезона сооружение планируют подготовить для пропуска судов по Неве.

Завершение строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге запланировано на 2028 год. Об этом стало известно 9 декабря, когда губернатор Александр Беглов провёл прямую линию с горожанами.

Он отметил, что сооружение будет способно пропускать суда уже к началу навигации 2026 года.

Глава города рассказал:

"Крылья разводного пролёта установлены. Только представьте себе: два крыла по 400 тонн каждое. К началу следующей навигации крылья должны работать и обеспечить пропуск судов по Неве.
Я хочу сказать, что всё оборудование, необходимое для Большого Смоленского моста, изготовлено как в Санкт-Петербурге, так и в других городах России",

— отметил Беглов.

Работы на строительстве моста идут с опережением графика. После ввода в эксплуатацию по мосту пустят трамвай, который соединит улицу Колонтай со станцией метро "Елизаровская".

Это станет первым за сорок лет новым разводным мостом, построенным на Неве в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что 950 новых "Балтийцев" появятся в петербургском метро до 2031 года.

Автор:
Юлия Аликова
