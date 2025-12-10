Большой Смоленский мост: финальную гайку закрутят в 2028 году

Завершение строительства Большого Смоленского моста в Санкт-Петербурге запланировано на 2028 год. Об этом стало известно 9 декабря, когда губернатор Александр Беглов провёл прямую линию с горожанами.
Он отметил, что сооружение будет способно пропускать суда уже к началу навигации 2026 года.
Глава города рассказал:
"Крылья разводного пролёта установлены. Только представьте себе: два крыла по 400 тонн каждое. К началу следующей навигации крылья должны работать и обеспечить пропуск судов по Неве.
Я хочу сказать, что всё оборудование, необходимое для Большого Смоленского моста, изготовлено как в Санкт-Петербурге, так и в других городах России",
— отметил Беглов.
Работы на строительстве моста идут с опережением графика. После ввода в эксплуатацию по мосту пустят трамвай, который соединит улицу Колонтай со станцией метро "Елизаровская".
Это станет первым за сорок лет новым разводным мостом, построенным на Неве в Санкт-Петербурге.
Ранее сообщалось, что 950 новых "Балтийцев" появятся в петербургском метро до 2031 года.