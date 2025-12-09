Главная тайна памятника Екатерине II в Петербурге: почему среди «фаворитов» стоит женщина

Её фигура растворяется среди знаменитых мужчин XVIII века — но именно она изменила русскую культуру.

У подножия памятника Екатерине II на площади Островского расположены девять фигур. Их часто принимают за любовников Екатерины, хотя слово "фавориты" в XVIII веке означало совсем другое. Так называли ближайших соратников — государственных и культурных сподвижников.

Среди них — полководцы Румянцев и Суворов, Потёмкин, государственные деятели Орлов-Чесменский и Безбородко, просветители Бецкой и Державин.

И одна фигура здесь особенно выбивается.

Единственная женщина среди сподвижников

На западной стороне пьедестала стоит Екатерина Романовна Дашкова — подруга и союзница императрицы, женщина, чьё влияние на эпоху ничуть не уступало мужчинам вокруг неё.

Дашкова — первая женщина в России, возглавившая Академию наук и Академию Российской словесности. Именно при ней началось создание первого толкового словаря русского языка. Она участвовала в перевороте 1762 года, помогла Екатерине взойти на престол и многие годы входила в её ближайший круг.

Поэтому скульптор Микешин поместил её рядом с самыми весомыми фигурами времени — как символ просвещения и умственного влияния эпохи.

История в бронзе, которую легко не заметить

Памятник открыли в 1873 году: высокая фигура Екатерины сверху, а внизу — те, кто определял политику, культуру и науку её царствования. Но сегодня большинство прохожих уверены, что это "генералы" или "любимцы".

Именно поэтому присутствие женщины среди них кажется загадкой — до тех пор, пока не узнаёшь, что перед тобой Дашкова, один из главных умов XVIII века.