Простейшая глазурь для куличей: советский рецепт из 3 компонентов без варки, хлопот и заморочек

Опубликовано: 13 марта 2026 11:51
 Проверено редакцией
Простейшая глазурь для куличей: советский рецепт из 3 компонентов без варки, хлопот и заморочек
Простейшая глазурь для куличей: советский рецепт из 3 компонентов без варки, хлопот и заморочек
Как приготовить вкусную сладкую глазурь для пасхальной выпечки без возни на кухне

Глазурь - самый популярный способ украшения пасхального кулича. Красивая белоснежная субстанция аппетитно растекается по выпечке и застывает, словно последний снег в солнечный апрельский день. Однако многие хозяйки ограничиваются цукатами, сахарной пудрой или покупной глазурью, не желая возиться с белой яичной массой. Между тем нет ничего вкуснее натуральной глазури, которая гармонично подчеркивает вкус самого кулича и придает ему красивый внешний вид! Поэтому предлагаем приготовить глазурь самостоятельно по очень простому рецепту, для которого даже не придется ничего варить.

Рецептом своей бабушки делится автор дзен-канала "Кухня наизнанку". Сладость состоит всего из 3 компонентов, которые найдутся в доме у каждого. Рассказываем, как готовить.

Ингредиенты на 5-6 средних куличей:

  • яичный белок - 1 шт.;
  • сахарная пудра - 4 ст. л. с горкой;
  • лимонная кислота - щепотка.

Приготовление:

Взбейте миксером яичный белок. Постепенно всыпайте сахарную пудру, продолжая взбивать. Добавьте щепотку лимонной кислоты. Вот и все! Глазурь получается белоснежная, с приятной пикантной кислинкой, она хорошо пристает к поверхности и держится на куличах. Нанесите массу на теплую выпечку и сразу посыпьте кондитерской посыпкой или другими украшениями, пока глазурь не застыла, иначе декор не будет держаться.

Такая глазурь надежно застывает в течение 1 минуты, не липнет и не отсыревает. Ее можно использовать не только для куличей, но и для пасхальных рулетов, кексов и булочек.

Ранее "Городовой" рассказывал, как испечь пасхальных зайчиков за 15 минут: без возни и заморочек — вкуснее кулича.

Автор:
Анна Леонова
