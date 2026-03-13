Гуришев вместо Мельника: Кремль рекомендует прокурора для Петербурга

Владимир Путин предложил назначить Андрея Гуришева прокурором Санкт-Петербурга. Об этом рассказал сенатор Андрей Клишас.
Текущий глава ведомства Виктор Мельник рекомендован на пост замгенпрокурора РФ, уточнил Клишас в своем телеграм-канале.
Гуришеву 52 года, он уроженец Петербурга, выпускник юридического факультета СПбГУ. В прокуратуре служит с 2000-х: с 2011-го был зампрокурора города, затем перешел в Новгородскую область.
С 2019-го возглавлял управление Генпрокуратуры по надзору за соблюдением законов в оборонно-промышленной сфере, курируя судостроение и поставки военной техники.
Похожие кадровые изменения ожидаются в Ленобласти: прокурором предложен Петр Забурко, последние пять лет занимавший пост замглавы. Напомним, его предшественника Сергея Жуковского уволили в конце 2025 года.
Совет Федерации рассмотрит кандидатуры Мельника, Гуришева и Забурко 17 марта. При одобрении в Петербурге сменится руководитель прокуратуры.