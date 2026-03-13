Пожароопасный сезон в Петербурге стартует 15 апреля: Беглов усилил защиту лесов камерами и техникой

В этом году в Санкт-Петербурге пожароопасный сезон намерены объявить с 15 апреля. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при полпреде Президента в СЗФО.
Он отметил, что в городских лесах и на особо охраняемых природных зонах внедрена система мониторинга из 23 камер «Лесохранитель», которая охватывает более 90% территории.
Пожарную безопасность, включая лесные участки, обеспечивают 66 пожарно-спасательных частей, два вертолета МЧС и два пожарных поезда Октябрьской железной дороги.