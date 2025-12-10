Городовой / Город / Широкая стена воды под Петербургом: водопад, который сравнивают с Ниагарой
Широкая стена воды под Петербургом: водопад, который сравнивают с Ниагарой

Опубликовано: 10 декабря 2025 14:15
Всего в часе от города скрыт водопад, чья мощь удивляет даже искушённых путешественников.

Всего в нескольких десятках километров от Петербурга скрывается место, которое каждый год удивляет даже бывалых путешественников. На реке Тосне, среди древних берегов и широких лугов, гремит самый крупный водопад Ленинградской области — Тосненский, или Гертовский.

Его часто называют "мини-Ниагарой": не из-за высоты, а из-за формы и мощи потока, который широким полукругом падает с двухметрового уступа.

Водопад, которому 11 тысяч лет

Тосненский водопад появился примерно 11 тысяч лет назад — после того как Иольдиевое море отступило, оставив после себя уникальный геологический ландшафт. Берега реки Тосны настолько древние, что в их слоях можно найти окаменелости трилобитов и других древних организмов.

Именно поэтому сюда едут не только туристы, но и любители геологии: время здесь буквально отпечатано в камне.

Почему его сравнивают с Ниагарой

Высота водопада всего около двух метров, но впечатление создаёт не она — а ширина. Водная стена растягивается почти на 30 метров, образуя эффектную подкову. Весной, во время паводка, долина Тосны заполняется водой, и от водопада остаётся лишь порожек, но в остальное время года он выглядит как яркий разрыв реки, куда хочется смотреть бесконечно.

Летом вода в реке бывает тёплой — настолько, что смельчаки заходят под струи ради "природного гидромассажа". Но стоит помнить: во время паводков подходить близко опасно.

Место, куда легко выбраться без подготовки

Тосненский водопад — один из самых доступных природных памятников Ленобласти: сюда ходят рейсовые автобусы, а от остановки до берега — всего несколько минут пешком. Поэтому это одно из любимых мест для коротких путешествий из Петербурга: можно приехать днём, послушать ревущую воду, пройтись по древним берегам и вернуться к вечеру.

Это удивительное сочетание — мощная природная стихия, древняя геология и простота путешествия — и делает Тосненский водопад таким популярным.

Елизавета Астахова
Город
