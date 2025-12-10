Сказочный замок ювелира: как Кейбель построил нетипичный доходный дом в Петербурге

Как поставщик Двора построил здание, которого нет на чертежах?

Особняки, некогда принадлежавшие ведущим петербургским ювелирам, заслуживают отдельного изучения.

Эти жилища служат наглядным доказательством: когда финансовые возможности велики, а творческий вкус изощрен, домовладельцы предпочитают избегать заурядных архитектурных решений.

Вместо этого они воплощают в камне свои уникальные, порой эксцентричные, представления о красоте.

Родословная золотых дел мастеров

Кейбели — это не просто фамилия, а синоним ювелирного мастерства Петербурга. Основатель, Отто-Самуил Кейбель, прибыл в Россию из Пруссии в 1797 году, сразу после восшествия на престол его покровителя Павла Петровича.

Ювелир быстро завоевал репутацию, достигнув поста старосты столичного цеха.

Его сын, Иоганн-Вильгельм, укрепил позиции семьи, добавив к работе с драгоценными камнями производство серебра, сохраняя при этом статус поставщика императорского двора.

Вероятно, именно в этот период род обзавелся первыми владениями на Петербургской стороне, которая в те времена походила на окраинную слободу. Но развернул серьезное строительство правнук Отто-Самуила — Альберт-Константин Кейбель.

Битва за заказы и поиск новой формы

К концу позапрошлого столетия “фабрика” Кейбелей, сосредоточенная на изготовлении наградного оружия и орденских знаков, начала испытывать давление со стороны набирающих силу конкурентов.

Важнейшие заказы Кабинета все чаще уходили другим мастерам. Это могло послужить толчком к возведению дополнительных доходных строений на семейном участке на пересечении Барочной и Большой Зеленина улиц.

В 1899 году архитектор Густав Густавович фон Голи представил первый проект четырехэтажного дома с П-образным двором. Выбор фон Голи был обусловлен его недавней работой над мастерской для фирмы Грачевых — коллег Кейбеля.

Проект был выполнен в строгой, но надежной стилистике поздней эклектики, идеально решавшей “доходную” задачу.

Требование эксклюзива: модерн врывается в эклектику

Эстетическая умеренность фон Голи оказалась ошибкой в оценке заказчика. Альберт-Константин Кейбель, будучи человеком своего времени и обладая средствами, не терпел посредственности. Он настоял на кардинальной переработке.

Архитектор отбросил умеренность. Эркеры, парапеты и даже оконные обрамления обрели отчетливые модерновые очертания с элементами, отсылающими к прошлому.

Хотя планировка парадных лестниц осталась прежней, внутри появились уникальные ограждения с узнаваемым растительным орнаментом — “с маками”, что не оставляло сомнений в стилистической принадлежности.

Замок в городе: авторство башни

Кульминацией переделки, безусловно, стала угловая башня. Это было не просто цитирование, а “откровенно авторское, совершенно сказочное представление об этих самых прототипах и волшебных рыцарских замках”.

Ювелир получил архитектурный эксклюзив.

“Публика застыла в немом изумлении” — именно так можно описать реакцию на это неординарное строение.

Однако краеведы обнаружили, что на чертежах фон Голи такой башни нет. Эскиз, по всей видимости, был создан Германом Давидовичем Гриммом, коллегой фон Голи по Академии художеств и партнером по ранним проектам.

Эта творческая синергия, вероятно, и привела к созданию сказочного элемента. И, признаться, мысль о том, что этот шедевр создал мастер с фамилией Гримм, придает истории дополнительный шарм.

Строительство было завершено к 1902 году. Дом, несомненно, приносил доход, пока его владелец, Альберт-Константин Кейбель, не скончался в 1910 году. Он стал последним представителем династии, посвятившим себя ювелирному искусству.

Наследники получили доходный дом, но слава клейма «Keibel» на новых изделиях больше не возродилась.