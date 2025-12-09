Городовой / Город / Парк Александрино засверкал: зачем ему более 820 светодиодных светильников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей Город
«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад Город
Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина? Город
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках Город
«Зимой она становилась прямо по-настоящему главной улицей»: забытые зимние забавы Петербурга XVIII–XIX веков Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Парк Александрино засверкал: зачем ему более 820 светодиодных светильников

Опубликовано: 9 декабря 2025 11:20
Александрино
Парк Александрино засверкал: зачем ему более 820 светодиодных светильников
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev

В городском парке специалисты установили освещение на аллеях, детских площадках и в зоне для выгула собак.

В Александрино, одном из самых обширных парков на юго-западе Петербурга, завершили работы по модернизации системы освещения.

Этот проект стартовал в ноябре прошлого года и предусматривает значительное расширение зоны, доступной для жителей в тёмное время суток. Работы проводили специалисты предприятия «Ленсвет», сообщили в Смольном.

В ходе реконструкции смонтировали 821 светильник с использованием светодиодов, установили 801 новую опору и проложили под землей свыше 30 километров кабеля.

До начала этих изменений лишь около трети территории парка была освещена. Горожане часто указывали на нехватку осветительных приборов, особенно в вечерние часы.

По словам Александра Беглова, теперь вечерние прогулки стали более безопасными и приятными. Он отметил:

"Освещение получили аллеи, детские площадки, зона для выгула собак".

Кроме того, губернатор подчеркнул, что при благоустройстве особое внимание уделили сохранению уникального облика пейзажного парка.

Для гармонии с историческим окружением были выбраны декоративные опоры из чугуна, выполненные в стиле XIX века. Новое освещение охватывает как основные дорожки, так и отдельные зоны отдыха.

Энергетики специально подбирали элементы, чтобы подчеркнуть статус территории.

Ранее городские жители отмечали Александрино как одно из самых привлекательных мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Парк вошёл в число пяти лучших зон для проведения пикников в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью