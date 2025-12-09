Парк Александрино засверкал: зачем ему более 820 светодиодных светильников

В Александрино, одном из самых обширных парков на юго-западе Петербурга, завершили работы по модернизации системы освещения.
Этот проект стартовал в ноябре прошлого года и предусматривает значительное расширение зоны, доступной для жителей в тёмное время суток. Работы проводили специалисты предприятия «Ленсвет», сообщили в Смольном.
В ходе реконструкции смонтировали 821 светильник с использованием светодиодов, установили 801 новую опору и проложили под землей свыше 30 километров кабеля.
До начала этих изменений лишь около трети территории парка была освещена. Горожане часто указывали на нехватку осветительных приборов, особенно в вечерние часы.
По словам Александра Беглова, теперь вечерние прогулки стали более безопасными и приятными. Он отметил:
"Освещение получили аллеи, детские площадки, зона для выгула собак".
Кроме того, губернатор подчеркнул, что при благоустройстве особое внимание уделили сохранению уникального облика пейзажного парка.
Для гармонии с историческим окружением были выбраны декоративные опоры из чугуна, выполненные в стиле XIX века. Новое освещение охватывает как основные дорожки, так и отдельные зоны отдыха.
Энергетики специально подбирали элементы, чтобы подчеркнуть статус территории.
Ранее городские жители отмечали Александрино как одно из самых привлекательных мест для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Парк вошёл в число пяти лучших зон для проведения пикников в Петербурге.