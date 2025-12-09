Городовой / Город / Пятый штемпель чудес: «Новогодняя почта» снова примет открытки на Дворцовой площади
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Зима ударит по кошельку: обновление гардероба жителям СЗФО обойдётся в среднем в 18 тысяч рублей Город
«Катали и на северных оленях»: самые необычные зимние развлечения в Петербурге 150 лет назад Город
Петербургский актёр Кирилл Ульянов вернул квартиру и машину: при чём тут Долина? Город
Печатали не деньги, а налоговые справки: в Петербурге накрыли ОПГ, сколотившую десятки миллионов на подделках Город
«Зимой она становилась прямо по-настоящему главной улицей»: забытые зимние забавы Петербурга XVIII–XIX веков Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Пятый штемпель чудес: «Новогодняя почта» снова примет открытки на Дворцовой площади

Опубликовано: 9 декабря 2025 11:29
Пятый штемпель чудес: «Новогодняя почта» снова примет открытки на Дворцовой площади
Пятый штемпель чудес: «Новогодняя почта» снова примет открытки на Дворцовой площади
Global Look Press / Zamir Usmanov

Акция, организованная «Петербургским дневником», состоится с 20 по 30 декабря.

С 20 по 30 декабря с 17:00 до 21:00 в центре Петербурга вновь начнет работу «Новогодняя почта» «Петербургского дневника».

Каждый желающий сможет бесплатно отправить праздничную открытку своим близким, а доставка по всей территории страны будет осуществляться силами «Почты России» без оплаты.

Акция проводится уже пятый год подряд, и нынешний сезон организаторы называют самым масштабным за все время существования проекта.

Особое внимание уделили теме наступающего 2026 года, объявленного президентом как Год единства народов России. Для будущих посланий детям предложили изобразить Петербург таким, каким они видят его.

Лучшими работами украсили открытки; ребят, чьи рисунки признаны победителями, пригласят на церемонию награждения в день открытия.

Организаторы отмечают, что в этот раз площадка станет более просторной и комфортной для всех гостей, однако подробностей пока не раскрывают.

Ранее сообщалось, что 20 декабря на дворцовой площади установят главную новогоднюю ель города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью