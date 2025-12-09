Пятый штемпель чудес: «Новогодняя почта» снова примет открытки на Дворцовой площади

С 20 по 30 декабря с 17:00 до 21:00 в центре Петербурга вновь начнет работу «Новогодняя почта» «Петербургского дневника».
Каждый желающий сможет бесплатно отправить праздничную открытку своим близким, а доставка по всей территории страны будет осуществляться силами «Почты России» без оплаты.
Акция проводится уже пятый год подряд, и нынешний сезон организаторы называют самым масштабным за все время существования проекта.
Особое внимание уделили теме наступающего 2026 года, объявленного президентом как Год единства народов России. Для будущих посланий детям предложили изобразить Петербург таким, каким они видят его.
Лучшими работами украсили открытки; ребят, чьи рисунки признаны победителями, пригласят на церемонию награждения в день открытия.
Организаторы отмечают, что в этот раз площадка станет более просторной и комфортной для всех гостей, однако подробностей пока не раскрывают.
Ранее сообщалось, что 20 декабря на дворцовой площади установят главную новогоднюю ель города.