«Все хотят снега, волшебства»: в Петербурге спрос на фотосессии с конём вырос на четверть

В прошлом году значительный интерес вызвал снимок, на котором запечатлены змеи.

В Санкт-Петербурге накануне зимних праздников фиксируется значительное увеличение интереса к фотосессиям с символом наступающего года — к столь необычным снимкам обратилось на 25% больше людей по сравнению с прошлым годом, сообщает «КП в Петербурге».

Подобные тенденции отмечались и в прошлом декабре, когда популярностью пользовались фотографии со змеями. Спрос объясняют приближением Нового года, а также стремлением людей создать особое настроение в кадре.

Один из способов устроить съёмку — заказать индивидуальную прогулку на природе с лошадью, которая длится около часа. Альтернативный вариант — принять участие в «фотодне», когда организаторы собирают несколько желающих в одной локации, а каждому отвели по 20–30 минут на снимки.

Информацию о таких услугах предлагают как в специализированных группах в социальной сети, так и на онлайн-площадках с объявлениями.

Обычно новогодние фотографии делают в конных клубах или в городских парках, где организуют специальные зоны с праздничным оформлением. Фотографы украшают пространство новогодней елью и подарками, используют сено, гирлянды и другие атрибуты.

Кроме традиционных мест, предлагаются индивидуальные съёмки у исторических объектов, например, у вокзала станции Новый Петергоф, который называют сказочным замком.

Одни клиенты выбирают место исходя из наличия понравившейся лошади, другие отдают предпочтение определённой локации. Организатор съёмок Светлана Трушева отметила:

«Конечно, в этом году из-за привязки к символу года спрос на фото с лошадками вырос процентов на 25, не меньше. Цены даже пришлось поднять на тысячу. Но из-за погоды много съемок переносится — все хотят снега, волшебства»

, — объяснила она.

Особой популярностью пользуется русский стиль: посетители съёмок всё чаще выбирают костюмы с кокошниками и платками, примеряя на себя образы сильной женщины.

Чаще всего фотосессии проводят для женщин, семьи приходят реже, а мужчин, по словам фотографов, «заставляют» участвовать.

Перевозка крупной лошади в фотостудию связана с серьёзными затратами и организационными сложностями.

Однако имеются альтернативы: конные клубы оборудуют уютные залы с праздничным декором, что позволяет проводить съёмки в помещении. Таким образом, фотосессии продолжают оставаться доступными даже при сложных погодных условиях.