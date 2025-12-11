В Петербурге всплыло «забытое» убийство: спустя почти 14 лет задержаны подозреваемые

В Санкт-Петербурге были задержаны мужчины, подозреваемые в совершении двойного убийства, совершённого почти 14 лет назад. В начале января 2012 года недалеко от Лодейного Поля в Ленинградской области обнаружили убитых жителей этого района, одному было 31 год, другому — 40.
Жертв нашли в лесу с огнестрельными и ножевыми ранениями. Расследование шло с января 2012 года, но установить причастных удалось только теперь, после пересмотра дел прошлых лет.
Раскрыть подробности помогла кропотливая работа уголовного розыска: преступление произошло ранним утром первого января. Между потерпевшими и подозреваемыми существовал личный конфликт, который и стал причиной преступления, сообщает 78.ru.
Один из нападавших выстрелил из пистолета Макарова, второй использовал нож и киянку, чтобы добить пострадавших.
После совершённого преступления оба убежали и избавились от оружия, выбросив его в реку Свирь. Лица, на которых пало подозрение, и ранее имели судимости.
Подозреваемым на момент задержания было 47 и 48 лет. Их нашли по адресам проживания, после чего суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по данному уголовному делу ведётся следственная работа.
