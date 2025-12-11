Городовой / Город / В Петербурге всплыло «забытое» убийство: спустя почти 14 лет задержаны подозреваемые
В Петербурге всплыло «забытое» убийство: спустя почти 14 лет задержаны подозреваемые

Опубликовано: 11 декабря 2025 02:30
Global Look Press / Nikolay Gyngazov

В январе 2012 года неподалёку от Лодейного Поля в лесу обнаружили тела двух мужчин.

В Санкт-Петербурге были задержаны мужчины, подозреваемые в совершении двойного убийства, совершённого почти 14 лет назад. В начале января 2012 года недалеко от Лодейного Поля в Ленинградской области обнаружили убитых жителей этого района, одному было 31 год, другому — 40.

Жертв нашли в лесу с огнестрельными и ножевыми ранениями. Расследование шло с января 2012 года, но установить причастных удалось только теперь, после пересмотра дел прошлых лет.

Раскрыть подробности помогла кропотливая работа уголовного розыска: преступление произошло ранним утром первого января. Между потерпевшими и подозреваемыми существовал личный конфликт, который и стал причиной преступления, сообщает 78.ru.

Один из нападавших выстрелил из пистолета Макарова, второй использовал нож и киянку, чтобы добить пострадавших.

После совершённого преступления оба убежали и избавились от оружия, выбросив его в реку Свирь. Лица, на которых пало подозрение, и ранее имели судимости.

Подозреваемым на момент задержания было 47 и 48 лет. Их нашли по адресам проживания, после чего суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас по данному уголовному делу ведётся следственная работа.

Ранее в информационном пространстве сообщалось о другом случае: житель Мурино осуждён на 5 лет лишения свободы за преступление, совершённое в 2011 году.

Автор:
Юлия Аликова
Город
