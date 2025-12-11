Не из кармана петербуржцев: губернаторскую зарплату берёт на себя федеральная казна

Закон, предусматривающий выплату заработной платы губернатору Санкт-Петербурга из федерального бюджета, был одобрен.
Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится в законопроекте, за который свои голоса отдали 49 депутатов Законодательного собрания города.
Согласно документу, нововведения напрямую затронут действующего главу города Александра Беглова. Ранее этот вопрос обсуждался в связи с предложениями скорректировать действующий порядок начисления выплат губернатору.
Президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для реализации этого решения, ещё в апреле 2025 года.
Предполагается, что финансирование зарплаты перейдёт из городского бюджета в федеральный. Таким образом, формирование доходов губернатора будет регулироваться на государственном уровне.