Не из кармана петербуржцев: губернаторскую зарплату берёт на себя федеральная казна

Опубликовано: 11 декабря 2025 03:30
Петербург
Законопроект был поддержан 49 депутатами.

Закон, предусматривающий выплату заработной платы губернатору Санкт-Петербурга из федерального бюджета, был одобрен.

Решение вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом говорится в законопроекте, за который свои голоса отдали 49 депутатов Законодательного собрания города.

Согласно документу, нововведения напрямую затронут действующего главу города Александра Беглова. Ранее этот вопрос обсуждался в связи с предложениями скорректировать действующий порядок начисления выплат губернатору.

Президент России Владимир Путин подписал указ, необходимый для реализации этого решения, ещё в апреле 2025 года.

Предполагается, что финансирование зарплаты перейдёт из городского бюджета в федеральный. Таким образом, формирование доходов губернатора будет регулироваться на государственном уровне.

Автор:
Юлия Аликова
Город
