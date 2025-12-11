Руль и рюкзак — не для мигрантов: Петербург продлил запрет на работу таксистами и курьерами до конца 2026‑го

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, согласно которому иностранные граждане, работающие по патенту, не смогут заниматься определёнными профессиями до конца 2026 года.
Ограничения касаются службы такси, арендованных автомобилей с водителем и курьерской деятельности, сообщает пресс-служба Смольного.
Данное решение базируется на федеральном законодательстве и направлено на усиление контроля за неофициальной занятостью, а также на улучшение ситуации на рынке труда города.
По результатам анализа за 2025 год выяснилось, что введённые меры не привели к нехватке рабочей силы в Санкт-Петербурге. Рынок труда остался стабильным, дефицита персонала не было зафиксировано.
Губернатор подчеркнул, что продление запрета ориентировано на обеспечение безопасности и защиту экономических интересов региона.
Это решение получило поддержку от трёхсторонней комиссии Санкт-Петербурга по вопросам регулирования социально-трудовых отношений.
Городские власти считают, что продление ограничений позволит сохранить позитивные изменения на рынке труда. Власти подчеркивают, что данная мера соответствует как интересам экономики, так и требованиям безопасности.