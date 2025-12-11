Городовой / Город / Руль и рюкзак — не для мигрантов: Петербург продлил запрет на работу таксистами и курьерами до конца 2026‑го
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Столица «Серебряного ожерелья» удивила: Тихвин в 2025-м нарастил турпоток на 18% Город
Петербургский храм, который появился из-за нехватки средств — и спрятался в здании Гознака Город
Петербургский «нет» Лондону «да»: как царская столица упустила шанс на первое метро Город
Нежное «вспоминаю тебя» с вирусом внутри: петербуржцам рассылают фото‑приманки Город
Похоронен в Лавре «без почестей»: что произошло 13 декабря в истории Петербурга Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Краеведение Интересные факты
Категории
Общество Спорт

Руль и рюкзак — не для мигрантов: Петербург продлил запрет на работу таксистами и курьерами до конца 2026‑го

Опубликовано: 11 декабря 2025 04:00
Беглов
Руль и рюкзак — не для мигрантов: Петербург продлил запрет на работу таксистами и курьерами до конца 2026‑го
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Губернатор Александр Беглов подписал постановление, регулирующее новый порядок в соответствующей сфере.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил постановление, согласно которому иностранные граждане, работающие по патенту, не смогут заниматься определёнными профессиями до конца 2026 года.

Ограничения касаются службы такси, арендованных автомобилей с водителем и курьерской деятельности, сообщает пресс-служба Смольного.

Данное решение базируется на федеральном законодательстве и направлено на усиление контроля за неофициальной занятостью, а также на улучшение ситуации на рынке труда города.

По результатам анализа за 2025 год выяснилось, что введённые меры не привели к нехватке рабочей силы в Санкт-Петербурге. Рынок труда остался стабильным, дефицита персонала не было зафиксировано.

Губернатор подчеркнул, что продление запрета ориентировано на обеспечение безопасности и защиту экономических интересов региона.

Это решение получило поддержку от трёхсторонней комиссии Санкт-Петербурга по вопросам регулирования социально-трудовых отношений.

Городские власти считают, что продление ограничений позволит сохранить позитивные изменения на рынке труда. Власти подчеркивают, что данная мера соответствует как интересам экономики, так и требованиям безопасности.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью