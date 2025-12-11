Городовой / Город / Не стало Леонида Французова — того самого, кто подарил стране «Голубые огоньки» и «Аншлаг»
Не стало Леонида Французова — того самого, кто подарил стране «Голубые огоньки» и «Аншлаг»

Опубликовано: 11 декабря 2025 03:00
Леонид Французов
Городовой ру

Стало известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

На 88-м году ушёл из жизни Леонид Французов, известный автор юмористических произведений и сценариев для телевидения, сообщает ТАСС.

Как сообщила его супруга, причиной смерти стало онкологическое заболевание. О кончине сценариста стало известно накануне.

Леонида Французова похоронят на Востряковском кладбище, где покоятся его родители. Эта информация была подтверждена его близкими.

Родился Францкзов в Москве 27 августа 1938 года и оставил заметный след в отечественном телевидении.

Леонид Французов не только работал над программами «Аншлаг» и «Голубой огонёк», но также создавал сценарии для таких передач, как «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок "13 стульев"» и «Смехопанорама».

На его тексты опирались выступления многих знаменитых артистов, в числе которых Владимир Винокур, Аркадий Райкин и Евгений Петросян.

Репертуары этих исполнителей пополнялись монологами, написанными Французовым. Его вклад в развитие отечественного юмора отмечается коллегами и поклонниками.

Недавно стало известно и о смерти народного артиста России Владимира Сулимова.

Автор:
Юлия Аликова
Город
