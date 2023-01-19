Евгений Петросян

Юморист потерял хватку.
Комик не сдержал гнева от поступка ведущего.
Артист пустился «во все тяжкие».
Очаровывает с первого взгляда.
Звезда сама раскрыла связь с комиком.
Объяснение не самое весомое.
Супруга юмориста сама обо всем рассказала.
Девушка явно переборщила с оригинальностью.
Жена юмориста поведала обо всем без утайки.
Экс-жена сдала его с потрохами.
Юморист рассказал всю правду.
Юморист намерен омолодиться.
Карьера юмористки пошла в гору после развода с Петросяном.
Артист оказался никому неинтересен.
Регина Дубовицкая не стала разбираться.
Остроумные частушки под гармошку полюбились зрителям.
Юморист с бывшей женой могли не бояться трудностей при воспитании общего первенца.
Юмористы долгие годы работали бок о бок, но не сблизились.
Юморист поступил жестоко по отношению к своей бывшей жене.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.