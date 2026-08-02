Евгений Петросян

Когда слово весит больше медали
Стало известно, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.
Посещайте их, и вам малыш вырастет всесторонне развитым.
Развод юмористов обрел мистический оттенок.
Супруга юмориста сама обо всем рассказала.
Знакомые юмориста уверены, что молодая любовница преследует лишь корыстные цели.
Дорогостоящую статуэтку из квартиры знаменитостей увидели на съёмочной площадке.
Елена Степаненко появится на телевидении за солидный гонорар.
Нападавший опознан: это конь в пальто