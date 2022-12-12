Елена Степаненко

Звезда сама раскрыла связь с комиком.
Кто эта девушка?
Объяснение не самое весомое.
Экс-жена сдала его с потрохами.
Юморист рассказал всю правду.
Карьера юмористки пошла в гору после развода с Петросяном.
Юморист с бывшей женой могли не бояться трудностей при воспитании общего первенца.
Юморист поступил жестоко по отношению к своей бывшей жене.
Громкие разводы светских львиц до сих пор обсуждают в СМИ.
С 2018 года юмористический дуэт распался не только на сцене.
Артист эстрады был женат пять раз.
Организаторы были вынуждены пойти на компромисс.
Женщина призналась, что пережить это ей было нелегко.
И брошенная жена в числе причин для расстройства не значится.
Адвокат юмориста уверен, что Степаненко затягивает процесс умышленно.
Доходы известной юмористки позволяют ей жить на широкую ногу
68-летняя юмористка не собирается на пенсию.
Пользователи упрекают молодую избранницу Петросяна в корысти и всячески критикуют ее внешность
По его словам, все началось еще до развода пары
Зрители заметили кольцо с большим камнем на безымянном пальце ведущей