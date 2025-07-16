«Видимо, нуждаются люди в средствах»: эксперт объяснила, как Петросян и Степаненко могли задолжать оккультным специалистам

Развод известных юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна обернулся неожиданным скандалом.
Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через суд взыскать с пары около 500 тысяч рублей за экспертизу раритетных оккультных книг.
Экспертиза за полмиллиона: кто заплатит?
Ситуацию в беседе с порталом «Городовой» прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Вербицкая-Линник также подчеркивает высокий уровень Федерального центра судебной экспертизы.
“Кстати, следует отметить, что Федеральный центр судебной экспертизы при Минюста один из самых уважаемых, квалифицированных и загруженных в нашей стране Центров… и многим сторонам приходится ждать месяцами даты проведения экспертизы, к тому же оплаченной предварительно”.
Закон суров, но справедлив
Несмотря на задолженность, адвокат уверена, что юмористам будет не до шуток, когда они получат требование.
“Хамовнический суд разрешит требования экспертной организации и довольно быстро все взыщет. Закон в нашей стране суров, но это закон”.
Мнение РПЦ: чего ждать?
Что же касается оккультной литературы, то Вербицкая-Линник предлагает обратиться за комментарием к представителям РПЦ.
“Что же касается их «оккультной литературы» супругов, то тут следует запросить мнение у экспертов из РПЦ. Последнее время они очень ярко выступают против любого "языческого свободомыслия", обвиняя адептов сразу в "сатанизме".
Оккультизм и закон: что дозволено?
Адвокат напомнила, что в России хранение и чтение книг, в том числе по "оккультизму" уголовным преступлением не является.
"Да и не верю я в оккультизм. Вот кодексы — Гражданский кодекс РФ, Уголовныц кодекс РФ — совсем другое дело!”, — заключает адвокат, напоминая о свободе вероисповедания.
Дело о разводе юмористов продолжает удивлять, обрастая новыми и неожиданными деталями.