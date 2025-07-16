«Видимо, нуждаются люди в средствах»: эксперт объяснила, как Петросян и Степаненко могли задолжать оккультным специалистам

Развод известных юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна обернулся неожиданным скандалом.

Федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ требует через суд взыскать с пары около 500 тысяч рублей за экспертизу раритетных оккультных книг.

Экспертиза за полмиллиона: кто заплатит?

Ситуацию в беседе с порталом «Городовой» прокомментировала адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат “Ну во-первых, каждый адвокат, как и практикующий судебный юрист, знает, что чем доверитель богаче тем он как бы поэлегантней выразиться, не горит желанием оплачивать проделанную для него работу. Вот и пара «юмористов», похоже не сильно торопится оплачивать услуги экспертов”.

Вербицкая-Линник также подчеркивает высокий уровень Федерального центра судебной экспертизы.

“Кстати, следует отметить, что Федеральный центр судебной экспертизы при Минюста один из самых уважаемых, квалифицированных и загруженных в нашей стране Центров… и многим сторонам приходится ждать месяцами даты проведения экспертизы, к тому же оплаченной предварительно”.

Закон суров, но справедлив

Несмотря на задолженность, адвокат уверена, что юмористам будет не до шуток, когда они получат требование.

“Хамовнический суд разрешит требования экспертной организации и довольно быстро все взыщет. Закон в нашей стране суров, но это закон”.

Мнение РПЦ: чего ждать?

Что же касается оккультной литературы, то Вербицкая-Линник предлагает обратиться за комментарием к представителям РПЦ.

“Что же касается их «оккультной литературы» супругов, то тут следует запросить мнение у экспертов из РПЦ. Последнее время они очень ярко выступают против любого "языческого свободомыслия", обвиняя адептов сразу в "сатанизме".

Оккультизм и закон: что дозволено?

Адвокат напомнила, что в России хранение и чтение книг, в том числе по "оккультизму" уголовным преступлением не является.

"Да и не верю я в оккультизм. Вот кодексы — Гражданский кодекс РФ, Уголовныц кодекс РФ — совсем другое дело!”, — заключает адвокат, напоминая о свободе вероисповедания.

Дело о разводе юмористов продолжает удивлять, обрастая новыми и неожиданными деталями.