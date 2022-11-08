Супруга юмориста сама обо всем рассказала.
Девушка явно переборщила с оригинальностью.
Жена юмориста поведала обо всем без утайки.
Пятая супруга Петросяна держит дистанцию с поклонниками.
Жизнью семьи с большой разницей в возрасте активно интересуются.
33-летняя Татьяна только что объясняла хейтерам, что главное не фигура, а здоровье.
Отдых в Турции пошел на пользу немолодому юмористу.
Молодую жену Петросяна критикуют и в одежде, и без нее.
Известная модница собрала охапку комплиментов.
Новый этап в жизни мальчика начнется уже осенью.
Юморист счастлив в браке с Татьяной Брухуновой уже три года.
Артист эстрады был женат пять раз.
У молодой супруги юмориста-пенсионера не всего вдоволь в браке.
Жена Петросяна попросила дать ей возможность отдохнуть в тишине.
Писатель-юморист проведет с семьей целый месяц в Турции.
Татьяна Брухунова наконец выкроила время, чтобы отдохнуть с семьей.
Возлюбленная 76-летнего юмориста тщательно подготовилась к походу в зоопарк с двухгодовалым сыном.
Молодая супруга артиста поделилась утренним видео встречи двух своих любимых мужчин.
Супруга Евгения Петросяна многое поняла после рождения сына.
Татьяна Брухунова без удовольствия пообедала в разрекламированном псковском заведении общественного питания.