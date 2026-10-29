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Как ударят заморозки – обязательно: эксперт по ЖКХ озвучил, что нужно убрать с балкона на зиму

Опубликовано: 29 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Как ударят заморозки – обязательно: эксперт по ЖКХ озвучил, что нужно убрать с балкона на зиму
Как ударят заморозки – обязательно: эксперт по ЖКХ озвучил, что нужно убрать с балкона на зиму
legion-media.com
Некоторые вещи на холоде портятся, а иногда это оборачивается проблемами с соседями

С приходом морозов балкон перестаёт быть безопасным местом для хранения. Некоторые вещи на холоде портятся, а иногда это оборачивается проблемами с соседями. Об этом рассказал специалист по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Что не стоит хранить на балконе

Главную угрозу представляют домашние заготовки. В стеклянных банках жидкость при замерзании расширяется. Стекло может не выдержать давления и лопнуть. Когда наступит оттепель, содержимое разбитой банки просочится через балконные конструкции и испортит отделку или вещи жильцов этажом ниже. Пострадавшие вправе обратиться в суд и потребовать возмещения ущерба.

Техника тоже страдает. При перепадах температуры внутри корпусов электронных устройств образуется конденсат. Если включить отсыревший прибор, может случиться короткое замыкание. Кроме того, долгий мороз необратимо снижает ёмкость аккумуляторов электроинструментов.

Отделочные материалы требуют тепла. Клеевые составы, грунтовки и краски на водной основе после промерзания расслаиваются и становятся непригодными. Пластиковую мебель тоже лучше перенести в тёплое помещение: на холоде материал делается хрупким и трескается даже от небольшого удара.

Совет эксперта: не оставляйте на морозе банки с заготовками, электронику, аккумуляторы, краски и пластиковую мебель. Найдите для них место в квартире или гараже. Это убережёт вещи от порчи и избавит от конфликтов с соседями.

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Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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