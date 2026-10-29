Родной кирпич и правильный цвет козырьков: на «Треугольнике» в Петербурге восстановили фигурные карнизы и исторические окна

Знаменитый «Красный треугольник» — мрачный, но притягательный гигант из красного кирпича — постепенно приводят в порядок. Первое здание комплекса уже полностью отреставрировали.
Город галош и резиновая империя
Для Петербурга «Треугольник» — место культовое. Завод основали еще в 1860 году как Российско-Американскую резиновую мануфактуру.
Здесь производили практически всё: от непромокаемой одежды и шин до знаменитых галош, в которых ходила вся Российская империя.
Это был настоящий «город в городе». На территории работали собственные школы, больницы и даже ясли, а трудились здесь до 16 тысяч человек.
От величия — к сталкерам и разрухе
В 2000-х годах предприятие обанкротилось. Огромная территория пришла в запустение и превратилась в декорации к фильмам про постапокалипсис.
Сюда потянулись сталкеры, уличные художники, фотографы и музыканты, арендовавшие сырые углы под репетиционные базы.
Здания регулярно горели, крыши проваливались, а в 2022 году часть фасада одного из корпусов и вовсе рухнула на тротуар. Стало ясно: если ничего не предпринять, город просто потеряет уникальный памятник промышленной архитектуры.
Первый пошел: сушильню привели в порядок
Переломный момент наступил: на днях завершился ремонт первого исторического корпуса — здания бывшей заводской сушильни на набережной Обводного канала, 138 (корпус 1), рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Его построили еще в 1870-х годах. Работы профинансировал инвестор. Зданию вернули исторический облик, но адаптировали под современность:
- отчистили и восстановили старинную фигурную кладку из красного кирпича;
- отремонтировали карнизы и детали отделки;
- восстановили историческую расстекловку окон — никаких дешевых белых стеклопакетов;
- убрали с фасадов паутину старых проводов и спрятали новые кабели в аккуратные короба;
- козырьки над входами покрасили в их исторический цвет.
Здание больше не выглядит аварийным и готово принять новых резидентов.
Что дальше: башня и еще десять корпусов
На одной сушильне работы не остановятся. Сейчас строители приводят в порядок фасады еще двух построек:
- Корпус 63 — бывшие мастерские резиновых изделий.
- Корпус 67 — производственный корпус с узнаваемой водонапорной башней, которая видна издалека.
В планах города и инвесторов — отреставрировать еще как минимум десять корпусов.
Каким будет будущее «Треугольника»
В 2023 году комплекс официально признали региональным памятником. Под защиту государства попали сразу 50 корпусов и 11 знаменитых крытых переходов-галерей, нависших над заводскими улочками. Сносить эти здания теперь запрещено законом.
Музей древностей здесь делать не планируют. Концепция проще и практичнее: вдохнуть в завод новую жизнь. Постепенно серые и заброшенные дворы планируют превратить в комфортное городское пространство с офисами, мастерскими, кафе и прогулочными зонами.
Старт положен: один из самых атмосферных уголков Петербурга наконец-то выходит из комы.
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