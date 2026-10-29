Петербург обновляет мосты: где уже сняли ограничения, а где стройка в самом разгаре

В этом сезоне дорожники и реставраторы взялись сразу за несколько ключевых переправ.

Санкт-Петербург невозможно представить без мостов и набережных. Но чтобы они оставались надежными и безопасными, их нужно регулярно "лечить".

Рубежный путепровод: половина пути пройдена

Путепровод в Курортном районе — важная артерия для тех, кто едет в сторону Зеленогорска. Сооружение давно нуждалось в серьезной переборке, и сейчас здесь наступил переломный момент.

Строители полностью закончили работы на одной половине моста. Они установили новые опоры, смонтировали тяжелые металлоконструкции и залили прочный асфальт.

Схему движения сразу изменили: весь поток машин пустили по свежей, готовой полосе.

Теперь тяжелая техника переехала на вторую часть путепровода. Работы над железнодорожными путями идут в строго отведенные часы, согласованные с РЖД, чтобы не сбивать расписание поездов.

Что получат жители в итоге?

Четыре полноценные полосы движения.

Удобный пешеходный тротуар.

Отдельную велодорожку.

Защитные экраны над путями для безопасности.

Завершить капремонт планируют к концу следующего года.

Литейный мост: спасаем русалок и морских чудовищ

На Литейном мосту водители уже вздохнули с облегчением: летом здесь полностью перестелили 11,5 тысячи квадратных метров асфальта. Колейность ушла, стыки больше не бьют по подвеске.

Сейчас работы сместились на тротуары. Главная задача мастеров — сохранить знаменитые чугунные перила. В их узорах спрятаны русалки и фантастические морские животные, которые держат щит с гербом города.

За долгие годы многие детали ограждения раскрошились или вовсе исчезли. Сейчас реставраторы отливают утраченные элементы в мастерских по историческим чертежам и возвращают их на место.

Дворцовая набережная: ювелирная работа с гранитом

В самом сердце города, прямо напротив Петропавловской крепости, ремонт вышел на финишную прямую. Здесь делают не просто дорожные работы, а проводят бережную реставрацию. Два участка из трех уже готовы.

С набережной снимают исторический гранит, укрепляют основание и возвращают камни на место. Каждый скол зачищают вручную.

Специалисты восстанавливают мощение гранитной шашкой и приводят в порядок парапеты, чтобы набережная выглядела именно так, как ее задумывали зодчие.

Мост Александра Невского: трамваи уже мчат без стука

Самый длинный мост через Неву тоже обновляется, но поэтапно. К середине сентября здесь полностью закончили сложный узел — трамвайные пути.

Рельсы переложили по новой технологии, за счет чего стыки стали тише, а вагоны теперь идут мягче. Автомобилистам тоже стало проще переезжать через пути.

На этом пока пауза: второй этап ремонта — полную замену асфальта на проезжей части — город запланировал на 2027 год.

Ранее «Городовой» рассказывал, как появились разводные мосты в Петербурге.