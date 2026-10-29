Первый разгон летом 2027-го: названы точные сроки ходовых тестов поезда ВСМ

Строительство ВСМ — сложный и дорогой проект, но он уже стал реальностью: металл варят, датчики считают перегрузки, насыпи строятся.

Главные цифры: с какой скоростью помчимся?

Сейчас самый быстрый способ добраться по рельсам — «Сапсан». Он едет около четырех часов. Новый поезд будет разгоняться до 360–400 км/ч.

Благодаря такой скорости дорога между двумя столицами займет всего 2 часа 15 минут. До Твери из Москвы можно будет долететь за 39 минут, а до Великого Новгорода — меньше чем за пару часов.

Полноценный запуск магистрали для пассажиров намечен на 2028 год.

На чем поедем

Для новой дороги нужен принципиально новый состав. «Сапсаны» закупали в Германии, а этот поезд делают полностью в России.

Вот что известно о новом поезде:

Свое производство. В проекте участвуют больше 150 российских заводов. Главная сборка идет на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области.

В проекте участвуют больше 150 российских заводов. Главная сборка идет на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области. Работа уже кипит. Там уже сварили кузова для первых 24 вагонов — это три будущих состава.

Там уже сварили кузова для первых 24 вагонов — это три будущих состава. Когда тесты? Первый готовый поезд выйдет на рельсы для ходовых испытаний летом 2027 года.

Внутри обещают высокий уровень комфорта: детские купе, просторные зоны для багажа, плавный ход и стабильный интернет даже на бешеной скорости.

Поезд придет каждые 15 минут — прямо как в метро

Новая дорога строится с нуля и предназначена только для пассажиров. Никакие товарняки мешать не будут. Маршрут пройдет через шесть регионов: Москву, Подмосковье, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области, а финиширует в Петербурге.

Главная фишка — расписание. В часы пик поезда планируют пускать каждые 15 минут. Не нужно будет подстраивать весь день под один рейс: пришел на вокзал, взял билет и уехал.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что начало испытаний первого высокоскоростного поезда запланировано на лето 2027 года.

По расчетам, к 2030 году по этой ветке будут ездить около 23 миллионов человек в год, сообщает ТАСС.

Тесты уже идут

Чтобы состав летел на скорости 400 км/ч, рельсы должны быть уложены с ювелирной точностью. Поэтому железнодорожники начали тестировать технологии заранее.

В Ленинградской области (на перегоне Саблино — Тосно) построили полигон длиной 1,5 километра. Это будущая скоростная трасса в миниатюре. Сейчас по ней гоняют специальный «Сапсан», обвешанный приборами.

На путях, шпалах и самом поезде установили больше 1,5 тысяч датчиков. Некоторые датчики замуровали глубоко в землю еще при стройке. Компьютеры замеряют буквально все: вибрацию, малейшие просадки грунта и плавность хода.

За один проезд техника собирает огромную «библиотеку» данных. Все это нужно, чтобы убедиться: рельсы выдержат нагрузку, а поездка будет мягкой и безопасной.

Ранее «Городовой» рассказывал, что для ВСМ готовят рельсы и провода.