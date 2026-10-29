Продления "гаражной амнистии" не будет: в России назвали точные сроки

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, сделала важное заявление для всех владельцев незарегистрированных гаражей.

Продления «гаражной амнистии» после 2031 года не будет. Закон уже получил пятилетний срок, и это время должно стать решающим. У граждан осталось ограниченное окно возможностей, чтобы завершить оформление прав на гаражи и землю под ними.

Валентина Матвиенко призвала региональные и муниципальные власти активно работать с гражданами. Закон принят в интересах людей, но не все воспользовались правом. Юридически неоформленной собственности быть не должно — ни гаражей, ни земельных участков. Это прямая задача властей и самих граждан.

Какие сроки действуют

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года 4 августа. Упрощенный порядок действует с 1 сентября 2021 года. Он позволяет оформить в собственность капитальный гараж и участок под ним, во многих случаях земля предоставляется бесплатно.

Сколько человек уже оформили

По данным Росреестра, граждане легализовали порядка 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков под ними. Тысячи владельцев уже решили вопрос. Оформленная собственность защищает от споров, позволяет распоряжаться имуществом и передавать его по наследству.

Что делать сейчас

Не откладывайте оформление на последний год. Очереди и волокита могут сорвать планы. Обратитесь в МФЦ или местную администрацию, уточните, попадает ли объект под условия амнистии, и подготовьте документы. Пятилетний срок кажется долгим, но он пройдет быстро. Используйте его с пользой.

Фото: Сгенерировано ИИ