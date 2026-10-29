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Продления "гаражной амнистии" не будет: в России назвали точные сроки

Опубликовано: 29 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Продления "гаражной амнистии" не будет: в России назвали точные сроки
Продления "гаражной амнистии" не будет: в России назвали точные сроки
Городовой ру
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, сделала важное заявление для всех владельцев незарегистрированных гаражей.

Продления «гаражной амнистии» после 2031 года не будет. Закон уже получил пятилетний срок, и это время должно стать решающим. У граждан осталось ограниченное окно возможностей, чтобы завершить оформление прав на гаражи и землю под ними.

Валентина Матвиенко призвала региональные и муниципальные власти активно работать с гражданами. Закон принят в интересах людей, но не все воспользовались правом. Юридически неоформленной собственности быть не должно — ни гаражей, ни земельных участков. Это прямая задача властей и самих граждан.

Какие сроки действуют

Президент Владимир Путин подписал закон о продлении «гаражной амнистии» до сентября 2031 года 4 августа. Упрощенный порядок действует с 1 сентября 2021 года. Он позволяет оформить в собственность капитальный гараж и участок под ним, во многих случаях земля предоставляется бесплатно.

Сколько человек уже оформили

По данным Росреестра, граждане легализовали порядка 249 тысяч гаражей и свыше 496 тысяч участков под ними. Тысячи владельцев уже решили вопрос. Оформленная собственность защищает от споров, позволяет распоряжаться имуществом и передавать его по наследству.

Что делать сейчас

Не откладывайте оформление на последний год. Очереди и волокита могут сорвать планы. Обратитесь в МФЦ или местную администрацию, уточните, попадает ли объект под условия амнистии, и подготовьте документы. Пятилетний срок кажется долгим, но он пройдет быстро. Используйте его с пользой.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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