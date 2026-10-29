Городовой / Новости Петербурга / Манная каша будет нежной и без комочков: кулинарный лайфхак от популярного шеф-повара

Манная каша будет нежной и без комочков: кулинарный лайфхак от популярного шеф-повара

Опубликовано: 29 октября 2026 11:07
 Проверено редакцией
Манная каша будет нежной и без комочков: кулинарный лайфхак от популярного шеф-повара
Манная каша будет нежной и без комочков: кулинарный лайфхак от популярного шеф-повара
Городовой ру
Лайфхак по приготовлению популярной каши

Манная каша — классическое блюдо, знакомое многим с детства. Ниже представлены профессиональные рекомендации по созданию блюда с нежной консистенцией без комочков, предложенные шеф-поваром и телеведущим Кириллом Голиковым.

Ингредиенты:

  • Манная крупа — 3 ст. л.;
  • Молоко — 0,5 л;
  • Сливочное масло — 40 г;
  • Сахар — 1 ст. л.;
  • Соль — щепотка.

Технология приготовления:

Две трети общего объема молока доведите до кипения на медленном огне.

Рекомендация: для достижения идеальной текстуры рекомендуется придерживаться пропорции 6 ст. л. манной крупы на 1 л молока. Оптимальным для основы является топленое молоко.

Смешайте манку с оставшейся частью молока или холодной водой. В кипящее молоко добавьте сахар, соль и подготовленную смесь. Варите блюдо в течение 4–5 минут при постоянном помешивании.

Рекомендация 2: Для предотвращения образования комочков необходимо предварительно замочить манную крупу в холодной воде, после чего залить полученную смесь кипящим молоком.

Снимите кашу с огня. Рекомендуется подавать блюдо горячим в сервировочной посуде.

Рекомендация 3: Добавление сливочного масла в готовое блюдо позволит улучшить его вкусовые характеристики.

Фото сгенерировано ИИ

Читайте также

Делаю рис ароматным и вкусным: в кастрюлю кладу щепотку чая – кулинарный лайфхак.

Запеченная цветная капуста с чесночным маслом: ароматное блюдо всего за 25 минут – проще простого.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Гуляйте без спешки: у Петергофа ввели «дневной безлимит» за 200 рублей Перейти 29 октября 2026
Сладкие гренки с корицей и яблоком: к чаю, кофе или какао — понадобится батон и 10 минут времени Перейти 29 октября 2026
Юбилей на колесах: по Невскому проспекту пустили особенный троллейбус Перейти 29 октября 2026
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Кулинария Рецепты Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное