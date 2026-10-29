Манная каша будет нежной и без комочков: кулинарный лайфхак от популярного шеф-повара

Лайфхак по приготовлению популярной каши

Манная каша — классическое блюдо, знакомое многим с детства. Ниже представлены профессиональные рекомендации по созданию блюда с нежной консистенцией без комочков, предложенные шеф-поваром и телеведущим Кириллом Голиковым.

Ингредиенты:

Манная крупа — 3 ст. л.;

Молоко — 0,5 л;

Сливочное масло — 40 г;

Сахар — 1 ст. л.;

Соль — щепотка.

Технология приготовления:

Две трети общего объема молока доведите до кипения на медленном огне.

Рекомендация: для достижения идеальной текстуры рекомендуется придерживаться пропорции 6 ст. л. манной крупы на 1 л молока. Оптимальным для основы является топленое молоко.

Смешайте манку с оставшейся частью молока или холодной водой. В кипящее молоко добавьте сахар, соль и подготовленную смесь. Варите блюдо в течение 4–5 минут при постоянном помешивании.

Рекомендация 2: Для предотвращения образования комочков необходимо предварительно замочить манную крупу в холодной воде, после чего залить полученную смесь кипящим молоком.

Снимите кашу с огня. Рекомендуется подавать блюдо горячим в сервировочной посуде.

Рекомендация 3: Добавление сливочного масла в готовое блюдо позволит улучшить его вкусовые характеристики.

Фото сгенерировано ИИ

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